Vancouver - 15. April 2026 - Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) ("Nexcel" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Wolframprojekt Burnt Hill (das "Projekt") in der kanadischen Provinz New Brunswick durch das strategische Abstecken zusätzlicher Mineralclaims in nächster Nähe zum bestehenden Projekt neuerlich erweitert hat. Mit den zusätzlichen Claims wurde die zweite Tranche des Erweiterungsprogramms bei Burnt Hill im Jahr 2026 absolviert (siehe Pressemitteilung vom 24. März 2026).

Durch die neu abgesteckten Claims wird die gesamte Projektfläche auf rund 8.046 Hektar ausgedehnt, was im Vergleich zur vorherigen Fläche von 5.677 Hektar eine neuerliche Erweiterung darstellt.

Abbildung 1: Karte mit den zusätzlichen Claims im Wolframprojekt Burnt Hill

Strategische Erweiterung eines besonders vielversprechenden Konzessionsgebiets

Unter Anwendung derselben Strategie wie bei der ersten Tranche wurden auch die zuletzt abgesteckten Claims aufgrund ihrer geologischen Bedeutung ausgewählt und decken insbesondere Erweiterungen eines granitgebundenen Strukturkorridors ab, von dem man annimmt, dass er eng mit der bekannten Wolframmineralisierung bei Burnt Hill in Verbindung steht.

Diese granitgebundene Strukturzone gilt als besonders aussichtsreich für Wolframvorkommen und beeinflusst die Ausbildung von Mineralisierungssystemen in der Region ganz entscheidend.

Durch die erweiterte Konzessionsfläche erhält Nexcel:

- besseren Zugang zu vielversprechenden granitgebundenen Mineralisierungszonen

- zusätzliche, noch nicht erkundete Explorationsziele

- erhöhtes Potenzial für neue Entdeckungen über die historisch definierten Zonen hinaus

Unternehmen bringt sich für geplantes Bohrprogramm 2026 in Stellung

Dank der deutlich vergrößerten Konzessionsfläche ist Nexcel nun in der Lage, im Rahmen seiner Explorationsstrategie ein noch breiteres Spektrum an Zielzonen zu evaluieren, die über die historischen Wolframressourcen und das bestehende Konzessionspaket hinausgehen.

Das Unternehmen arbeitet aktuell an der Planung eines Phase-1-Bohrprogramms, das für den Sommer 2026 vorgesehen ist und folgende Ziele verfolgt:

- Bestätigung und Erweiterung bekannter Zonen mit Wolframvorkommen

- Erkundung neu entdeckter geophysikalischer und geologischer Zielzonen

- Evaluierung der gesamten Ausdehnung des Mineralisierungssystems über die erweiterte Konzessionsfläche

Mit den zusätzlichen Claims ist das Unternehmen nun noch besser in der Lage, Bohrziele in mehreren Zonen des Projektgeländes ausfindig zu machen und vorrangig zu bearbeiten.

Hugh Rogers, CEO von Nexcel, erklärt: "Wir freuen uns, dass wir das Projekt durch unser strategisches und kostengünstiges Abstecken laufend erweitern können. Mit der Erweiterung des Projekts Burnt Hill stärken wir unsere aktive Präsenz in einem besonders aussichtsreichen Wolframsystem und dehnen die Gesamtfläche des Projekts Burnt Hill weiter aus."

Über das Wolframprojekt Burnt Hill

Das Wolfram-Molybdän-Konzessionsgebiet Burnt Hill, das sich nun über eine Fläche von ca. 8.046 Hektar im Zentrum von New Brunswick erstreckt, beherbergt eine angedeutete Ressource im Sinne von NI 43-101 von 1.761.000 Tonnen in einem Tagebau und Untertagebau mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,292 % WO3, 0,007 % MoS2 und 0,008 % SnO2 sowie eine weitere vermutete Ressource von 1.520.000 Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,263 % WO3, 0,008 % MoS2 und 0,005 % SnO2, wie unten dargestellt. Nachstehend ist außerdem eine Aufstellung des enthaltenen Metalls aufgeführt, die aus dem Ressourcenbericht 2013 entnommen wurde. Neben dem Lagerstättengebiet des Konzessionsgebiets gibt es innerhalb der Grenzen des Konzessionsgebiets mehrere weitere Gebiete mit identifizierten Zinn-, Wolfram- und Molybdänmineralisierungen, die sich noch nicht im Ressourcenstadium befinden.[i]

Das in dieser Ressourcenaufstellung angegebene Metall beträgt nach Umrechnung der Metallverbindungen in enthaltene Metalläquivalente für die jeweiligen Metallverbindungen wie folgt:

(0,303 % WO3) (79,29 Gew.-% Wolfram) (2.205 Pfund/Tonne) (527.000 Tonnen) = 2,79

1.000.000

Mineralressourcen Wolfram Molybdän Zinn Enthaltenes Metall (Millionen Pfund) (Tausend Pfund) (tausend Pfund) Tagebau Angedeutet 2,79 34,82 45,76 Untertagebau Angedeutet 6,19 130,46 192,867 Gesamt Angedeutet 8,99 162,91 244,64 Tagebau Vermutet 0,21 3,25 4,27 Untertagebau Vermutet 6,79 152,03 124,86 Gesamt Vermutet 6,99 160,7 131,98

Qualifizierte Person

Francis Newton, P.Geo., Berater des Unternehmens und "qualifizierte Person" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft, verifiziert und genehmigt. Herr Newton ist nicht unabhängig vom Unternehmen.

Über Nexcel Metals Corp

Nexcel Metals Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralkonzessionsgebieten befasst. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf das Projekt Lac Ducharme in der Provinz Québec und das Projekt Burnt Hill in der Provinz New Brunswick.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

"Hugh Rogers"

CEO

Für alle anderen Anfragen:

E-Mail: hughrogersinc@gmail.com

Telefon: (604) 250-6162

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Nexcel erwartet, glaubt oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionen des Unternehmens beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, die Nexcel aufgrund seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, der aktuellen Bedingungen, der erwarteten zukünftigen Entwicklungen und anderer Faktoren getroffen hat, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Darüber hinaus beinhalten diese Aussagen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen können, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei einige davon außerhalb der Kontrolle von Nexcel liegen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Nexcel nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie zu überarbeiten, um das Eintreten zukünftiger unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

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#_ednref1 Technischer Bericht gemäß NI 43-101 zum Wolframprojekt Burnt Hill in Stanley Parish, York County, New Brunswick. Erstellt von Derrick Strickland, P.Geo., 26. Januar 2026.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83773Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83773&tr=1



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