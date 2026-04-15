Berlin / London - Die britische Regierung stellt der Ukraine für ihren Abwehrkrieg gegen Russland weitere 120'000 Drohnen zur Verfügung. Das wolle der britische Verteidigungsminister John Healey beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Berlin heute verkünden, meldete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Regierungsangaben. Beim bislang grössten britische Drohnenpaket handle es sich um weitreichende Angriffsdrohnen, Aufklärungsdrohnen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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