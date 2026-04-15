Bei der Photokatalyse spaltet Sonnenlicht Wasser direkt in Sauerstoff und Wasserstoff ohne den Umweg über Strom. Das Start-Up Photreon hat nun ein Photoreaktorpaneel entwickelt, um solaren Wasserstoff dezentral erzeugen zu können. Photreon, ein Gründungsprojekt aus dem Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) entwickelt ein Photoreaktorpaneel, das Wasserstoff direkt aus Sonnenlicht und Wasser erzeugt. Das geht ohne Elektrolyseure und ohne elektrische Energie. "Wir überspringen den Umweg über stromgebundene ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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