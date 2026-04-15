Die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik hat sich zuletzt in einem anhaltend sehr schwierigen Marktumfeld gut geschlagen. Ausgehend vom Anfang des Jahres markierten Tief bei 12,49 Euro hat der MDAX-Titel seither um mehr als 30 Prozent zulegen können. Dies lag auch daran, dass der Vorstand die Jahresprognose trotz aller Widrigkeiten bestätigt hat.Indes arbeitet Evonik weiterhin mit Hochdruck daran, clevere Lösungen für die aktuellen Herausforderungen zu finden. Dazu zählt zweifellos, die anhaltend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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