Die Analysten haben modelliert, welche Auswirkungen dynamische Netzentgelte auf den Einsatz von Kraftwerken und Netzengpässe hätte. Ihre Ergebnisse klingen nicht unbedingt nach einer Empfehlung für die Bundesnetzagentur, diese einzuführen. Aktuell läuft der sogenannte AgNes-Prozess, mit dem die Bundesnetzagentur die Netzentgeltsystematik reformieren will. Noch stehen die finalen Entscheidungen aus, doch die Einführung dynamischer Netzentgelte steht im Raum. Diese sollen netzdienliches Verhalten von Anlagen fördern und den Redispatch-Bedarf reduzieren. Welche Auswirkungen regional differenzierte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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