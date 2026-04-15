Bern - Für ausländische Staatsangehörige soll der Kauf von Grundstücken in der Schweiz erschwert werden. Der Bundesrat will unter anderem den Wohnungskauf für Drittstaatenangehörige bewilligungspflichtig machen, die Bewilligungspflicht auf Geschäftsimmobilien ausdehnen und Käufe von Immobilienaktien verbieten. Er hat am Mittwoch entsprechende Anpassungen beim Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland - bekannt als Lex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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