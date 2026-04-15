Esslingen am Neckar - Die Wirtschaftlichkeit eines Bauteils hängt massgeblich vom verwendeten Material ab. Insbesondere dort, wo nur enge Toleranzen vorhanden sind und gleichzeitig hohe mechanische Anforderungen erfüllt werden müssen, wird die Auswahl des Werkstoffs zu einem zentralen Faktor. Der Werkstoff 1.4542, der international auch als 17-4PH bekannt ist, verbindet eine sehr gute mechanische Belastbarkeit mit Korrosionsbeständigkeit und ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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