Zug - Die Schweizer Kryptowelt ausgehend vom Zuger «Crypto Valley» ist auch im letzten Jahr gewachsen. Im Jahr 2025 hat der Sektor laut dem Branchenverband CV VC zudem fast die Hälfte der gesamten europäischen Risikokapitalinvestitionen im Blockchain-Bereich auf sich vereint. Damit habe das «Crypto Valley» in einem von wachsender globaler Konkurrenz und geopolitischen Spannungen geprägten Umfeld seine führende Rolle unterstrichen, teilt der Verband ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab