Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt verteidigt am Mittwoch in einem relativ ruhigen Handel seine Gewinne vom Wochenstart. Anleger warteten auf neue Impulse rund um die Entwicklung im Nahen Osten. Zwar deutete US-Präsident Trump an, dass es weitere Verhandlungen geben könne und er den Iran-Krieg kurz vor dem Ende sieht. Konkrete Nachrichten gab es bislang aber keine. Entsprechend richte sich der Fokus der Investoren langsam etwas weg von der Geopolitik ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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