Bei einem Solarprojekt auf Sylt wurden Solar-Trägerpfannen in eine doppelte Eindeckung aus Faserzementplatten integriert. Dazu musste man die Trägerpfannen durch zum Rastermaß passende Aluminium-Grundplatten ergänzen. Im Klappholttal, einer Dünenregion auf Sylt, steht die Akademie am Meer - eine der ältesten Heimvolkshochschulen Schleswig-Holsteins. Seit Juli 2025 versorgt eine Photovoltaik-Anlage auf dem Osthaus mit 142 Solarmodulen die Volkshochschule. An der Installation war die Nordfriesland ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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