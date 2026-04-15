Johnson & Johnson profitiert im ersten Quartal von neuem Medikament



Werbung







Am Dienstag berichtete Johnson & Johnson über die Quartalszahlen und holte sein Minus vom Wochenbeginn zum Teil wieder ein.





Das amerikanische Pharmaunternehmen Johnson & Johnson lieferte am gestrigen Dienstag seine Geschäftszahlen für das erste Berichtsquartal im Jahr 2026. Im Vergleich zum Quartal des Vorjahres konnte der Konzern seinen Umsatz um 9,9 Prozent auf ca. 24 Milliarden USD steigern, erzielte jedoch einen niedrigeren, bereinigten Gewinn je Aktie von 2,70 USD (Q1 2025: 2,77 USD). Im Bereich innovativer Medizin, die Produkte der Onkologie, Neuorologie sowie Immunologie umfasst, erzielte der Konzern ein Umsatzwachstum von insgesamt ca. 7,5 Prozent, während der Umsatz der Sparte Medizintechnik um ca. 4,6 Prozent gewachsen ist. Dementsprechend wurde die Jahresprognose leicht angehoben und CEO Joaquin Duato spricht von einem starken Start in das Jahr 2026. Für das laufende Jahr erwartet der Konzern weiterhin schnelles Wachstum, insbesondere durch die Einführung des Peptid-Medikaments Icotyde, das zur Behandlung einer Hautkrankheit eingesetzt wird. Am Montagabend notierte der Aktienkurs von Johnson & Johnson zeitweise bei knapp 235 USD, konnte sich jedoch bis zum Dienstagabend wieder erholen und notierte zeitweise bei bis zu ca. 241 USD. Kurz vor dem US-Börsenschluss gab der Kurs noch etwas nach und ging mit ca. 240 USD aus dem Handel.









Jetzt mit der HSBC-Zertifikate-Masterclass in die Welt der Derivate einsteigen!



In dieser Masterclass erfahren Sie alles, was Sie über die Grundlagen der Börse wissen müssen - von den ersten Schritten bis hin zu fortgeschrittenen Strategien mit Zertifikaten und professionellem Money Management. Am Ende wartet ein Abschlusstest auf Sie, welcher Ihr Wissen nochmal vertiefen soll. Falls Sie diesen Abschlusstest erfolgreich bestehen, erhalten Sie ein persönliches HSBC-Masterclass-Zertifikat von uns! Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





















