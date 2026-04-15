© Foto: Dall-EBitmine veröffentlicht seinen Q1-Bericht mit deutlichen Verlusten, jagt aber unbeirrt seinem ambitionierten Ziel hinterher, fünf Prozent aller Ethereum zu kontrollieren.Bitmine Immersion Technologies positioniert sich zunehmend als das Ethereum-Pendant zu Strategy, dem von Michael Saylor geführtem Bitcoin-Treasury-Unternehmen. Nur neun Monate nach dem strategischen Kurswechsel hält das Unternehmen bereits 4,04 Prozent des gesamten Angebots von Ethereum und ist damit bereits zu 81 Prozent auf dem Weg zu seinem Ziel, 5 Prozent aller existierenden Ethereum zu kontrollieren. Mit aktuell rund 4,87 Millionen ETH im Bestand - bei einem durchschnittlichen Einstiegspreis von 2.206 US-Dollar - hat …Den vollständigen Artikel lesen
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