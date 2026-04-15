Nvidia hat mit der Einführung einer neuen Familie von Open-Source-KI-Modellen, die spezifisch auf die Beschleunigung der Quantencomputer-Entwicklung ausgerichtet sind, eine branchenweite Kursrallye ausgelöst. Nvidia unterstreicht damit seine Ambition, als Schnittstelle zwischen klassischem High-Performance-Computing und der Quantentechnologie zu fungieren. Man prognostiziert für diesen Sektor bis zum Jahr 2030 ein Marktvolumen von über 11 Milliarden US-Dollar.
Besondere Aufmerksamkeit erhielt die Partnerschaft mit Infleqtion (INFQ), die Nvidia explizit im Zusammenhang mit der Bereitstellung der neuen Modelle nannte. In Asien reagierten Titel wie Axgate Co. und ICTK Co. mit Kursprüngen von bis zu 30 %.
Im Aktionärsbrief stellen wir heute einen entsprechenden ETF vor. Meine Meinung: Mit kleinem Geld muss man einfach dabei sein - 10 Jahre liegen lassen.
Bernecker Redaktion (www.bernecker.info)
Besondere Aufmerksamkeit erhielt die Partnerschaft mit Infleqtion (INFQ), die Nvidia explizit im Zusammenhang mit der Bereitstellung der neuen Modelle nannte. In Asien reagierten Titel wie Axgate Co. und ICTK Co. mit Kursprüngen von bis zu 30 %.
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