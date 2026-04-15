Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch anfängliche Gewinne nicht gehalten und sind leicht ins Minus gefallen. Die Marktteilnehmer blieben angesichts der auf erhöhtem Niveau stabilisierten Ölpreise und einiger enttäuschender Quartalszahlen vorsichtig. Der EuroStoxx50 verlor gegen Mittag 0,27 Prozent auf 5.967,17 Punkte. Ausserhalb des Euroraums stieg der Schweizer SMI um 0,1 Prozent auf 13.282,82 Zähler. Der britische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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