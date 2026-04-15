Die Kursentwicklung der D-Wave Quantum-Aktie ließ Anlegern in den letzten Monaten graue Haare wachsen. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs des kanadischen Quantencomputerherstellers halbiert. Doch nun wendet sich das Blatt. Nachdem die D-Wave-Aktie bereits gestern um +16% in die Höhe schoss, geht es am Mittwochvormittag mit einem Plus von +8% weiter nach oben. Was steckt hinter der neuen Börseneuphorie und ist sie überhaupt gerechtfertigt? Der Stromverbrauch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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