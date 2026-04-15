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electrovac AG gibt Angebotsdetails zum geplanten Börsengang bekannt



15.04.2026 / 14:00 CET/CEST

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electrovac AG gibt Angebotsdetails zum geplanten Börsengang bekannt Preisspanne auf 7,80 Euro bis 10,20 Euro je Aktie festgelegt

Angebot von bis zu 3.840.000 neuen Aktien aus einer Barkapitalerhöhung und bis zu 921.000 Aktien aus dem Bestand der Electrovac Holding AG, inklusive einer möglichen Mehrzuteilung

Transaktionsvolumen in Höhe von bis zu knapp EUR 50 Mio., Nettoemissionserlös aus neu ausgegebenen Aktien von rund EUR 30 Mio. für den Ausbau der internationalen Produktionskapazitäten

Angebotsfrist vom 17. April 2026 bis voraussichtlich 27. April 2026

Erster Handelstag im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse voraussichtlich am 30. April 2026 Salzweg, 15. April 2026 - Die electrovac AG ("electrovac" oder die "electrovac Gruppe"), ein Spezialist für hermetische Glas-Metall-Gehäuse zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik, hat die Preisspanne für den geplanten Börsengang ("IPO", oder das "Angebot") auf EUR 7,80 bis EUR 10,20 je Aktie festgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und voraussichtlich am 27. April 2026 bekannt gegeben. Das Angebot umfasst bis zu 3.840.000 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung (die "Neuen Aktien"), bis zu 300.000 bestehende Aktien (die "Verkaufsaktien") aus dem Bestand der Electrovac Holding AG (die "Verkaufende Aktionärin") und bis zu 621.000 bestehende Aktien (die "Mehrzuteilungsaktien") aus dem Bestand der Verkaufenden Aktionärin im Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung (diese Mehrzuteilungsaktien zusammen mit den Neuen Aktien und den Verkaufsaktien die "Angebotsaktien"). Die Haltevereinbarung (Lock-up-Periode) für die Gesellschaft, die Verkaufende Aktionärin, die anderen Altaktionäre und den Vorstand beträgt 12 Monate, vorbehaltlich der üblichen Ausnahmen. Insgesamt sollen im Rahmen des Angebots bis zu 4.761.000 Aktien der Gesellschaft platziert werden. Bei einer Platzierung sämtlicher Angebotsaktien entspräche dies einem Angebotsvolumen zwischen ca. EUR 37 Mio. und ca. EUR 49 Mio. In der Mitte der Preisspanne ergibt sich nach Durchführung des Angebots (Post-Money, d. h. einschließlich der im Rahmen des Börsengangs neu ausgegebenen Aktien) eine Marktkapitalisierung in Höhe von ca. EUR 144 Mio. und ein Streubesitz von knapp 30%, um einen liquiden Handel mit den Aktien der Gesellschaft zu ermöglichen. In der Mitte der Preisspanne beträgt der Nettoemissionserlös aus neu ausgegebenen Aktien rund EUR 30 Mio. Mit dem Kapital soll insbesondere der Ausbau der internationalen Produktionskapazitäten beschleunigt werden. Dieter Thumfart, CEO von electrovac: "Der Bedarf in unseren strategischen Zielmärkten Personal Safety und Aerospace & Defense ist zweifellos da und es gibt weltweit nur eine Handvoll Unternehmen, die über das Know-how und die Zertifizierungen verfügen, diesen zu bedienen. Die electrovac Gruppe ist dabei der einzige vollständig integrierte Zulieferer mit durchgehender Fertigungskompetenz. Der geplante Ausbau der Kapazitäten erfolgt parallel mit den bestehenden Kunden und Massenfertigung bei gleichzeitiger Null-Fehler-Toleranz in der Qualität ermöglicht Skaleneffekte und attraktive Margen." Alle Details sind im Wertpapierprospekt erläutert, der heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt wurde und auf der Webseite der Gesellschaft unter www.electrovac.com im IPO-Portal abrufbar ist. Die Angebotsfrist beginnt am 17. April 2026 und endet voraussichtlich am 27. April 2026. Die Zulassung zum Handel wird für den 29. April 2026 erwartet, ab 30. April 2026 sollen die Aktien der electrovac AG unter dem Tickersymbol EVAC und der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A420ZL4 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Die Lieferung der zugeteilten Aktien wird voraussichtlich ebenfalls am 30. April 2026 erfolgen. Alle angebotenen Aktien sind ab dem 1. April 2025 vollständig dividendenberechtigt. Die langfristige, ertragsorientierte Dividendenpolitik sieht vor, rund 20% des nach IFRS ermittelten Jahresüberschusses der electrovac Gruppe auszuschütten. Privatanleger können Kaufaufträge für das öffentliche Angebot in Deutschland a) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse, b) über eine direkte Zeichnungsstrecke auf der Webseite der Emittentin oder c) als Zeichnungsauftrag bei ihrer Depotbank erteilen. Detaillierte Informationen und Anleitungen zu allen Zeichnungsoptionen finden sich im IPO-Portal der electrovac AG unter www.electrovac.com. Im Zusammenhang mit dem Angebot fungieren die BankM AG und die B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft ("Metzler Bank") gemeinsam als Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner. Über electrovac Die electrovac AG mit Hauptsitz in Salzweg ist ein Spezialist für hermetische Gehäuse, der modernste Glas-Metall-Versiegelungsprodukte zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik herstellt. Rund 550 Mitarbeiter beschäftigt electrovac derzeit an vier Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich und Thailand und beliefert weltweit mehr als 250 Kunden. Die maßgeschneiderten Lösungen reichen von Nischenprodukten in Kleinserien bis hin zu Serienprodukten in großen Stückzahlen, die breite Anwendung in Elektronik, Sensorik und Aktorik finden. Dazu gehören Sicherheitssysteme wie Airbags und Gurtstraffer, Speziallösungen für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie, die in der Satellitentechnik oder bei militärischer Ausrüstung benötigt werden, sowie zahlreiche weitere Lösungen in den Bereichen Mobilität und Industrie. Mehr Informationen finden Sie unter www.electrovac.com. Kontakt electrovac AG

Anglstraße 4

94121 Salzweg, Deutschland



Pressekontakt:

Frederic Hilke, Jonas Schneider (iron AG)

Email: ir@electrovac.com

Telefon: +49 (0) 221-914097-12 Disclaimer Diese Bekanntmachung ist eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in ihrer jeweils gültigen Fassung ("Prospektverordnung"). Sie stellt kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren der electrovac AG (die "Gesellschaft" und, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, die "electrovac-Gruppe") dar und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt, der zusammen mit der/den entsprechendenÜbersetzung(en) der Zusammenfassung kostenlos auf der Website der Gesellschaft verfügbar sein wird. Die Genehmigung des Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") ist nicht als Empfehlung für eine Anlage in Wertpapieren der Gesellschaft zu verstehen. 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Diese Bekanntmachung wird nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verbreitet und darf nicht an diese weitergegeben werden. Auf diese Bekanntmachung dürfen im Vereinigten Königreich nur Personen zugreifen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Absatz 15 des Anhangs 1 der Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (POATR) sind, und die zugleich (i) professionelle Anleger (investment professionals) im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung, (die "Verordnung") sind, oder (ii) vermögende Personen (high net worth entities) die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen, oder (iii) Personen, denen diese Bekanntmachung anderweitig rechtmäßig übermittelt werden darf (alle betreffenden Personen werden insgesamt als "relevante Personen" bezeichnet). 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Aktiengesellschaft (zusammen die "Banken" und zusammen mit der Gesellschaft und dem Verkaufenden Aktionär die "Personen") noch die jeweiligen Aufsichtsratsmitglieder, leitenden Angestellten, persönlich haftenden Gesellschafter, Mitarbeiter, Beauftragten, verbundenen Unternehmen, Aktionäre oder Berater dieser Personen (die "Vertreter") sind berechtigt, Sie über Änderungen zu informieren, noch sind sie verpflichtet, diese Bekanntmachung zu aktualisieren oder auf dem neuesten Stand zu halten oder dem Empfänger Zugang zu zusätzlichen Informationen zu gewähren, die im Zusammenhang damit entstehen könnten, mit Ausnahme der Offenlegung von Informationen, die aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen erforderlich sind. Diese Bekanntmachung stellt keine Anlage-, Rechts-, Buchhaltungs-, aufsichtsrechtliche, steuerliche oder sonstige Beratung dar. 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Sie tauchen an verschiedenen Stellen in dieser Bekanntmachung auf und umfassen Aussagen zu den Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen der electrovac-Gruppe, unter anderem hinsichtlich ihrer Aussichten, ihres Wachstums, ihrer Strategien und der Branche, in der die electrovac-Gruppe tätig ist. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Wir weisen darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen, Ergebnisse und Ereignisse darstellen und dass die Entwicklung der Aussichten, des Wachstums, der Strategien der electrovac-Gruppe sowie der Branche, in der die electrovac-Gruppe tätig ist, ebenso wie tatsächliche Ereignisse erheblich von den in dieser Bekanntmachung enthaltenen oder durch die zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten abweichen können. Selbst wenn sich die Aussichten, das Wachstum, die Strategien und die Branche, in der die electrovac-Gruppe tätig ist, sowie künftige Ereignisse im Einklang mit den in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entwickeln sollten, sind diese Entwicklungen kein Hinweis auf die Ergebnisse, die Liquidität oder die Finanzlage der electrovac-Gruppe oder auf Ergebnisse oder Entwicklungen in späteren Zeiträumen, die nicht Gegenstand dieser Bekanntmachung sind. Nichts, was in dieser Bekanntmachung enthalten ist, stellt eine verbindliche Aussage hinsichtlich der Finanzlage der Gesellschaft und/oder der Electrovac-Gruppe dar oder sollte als solches behandelt werden. Die in dieser Bekanntmachung angegebenen Wachstumsraten sind nicht unbedingt ein Indikator für unsere zukünftige Leistung. Die Gesellschaft, die Banken und ihre jeweiligen Vertreter lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung oder Zusage ab, die in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Bestimmte in dieser Bekanntmachung enthaltene Informationen über das Marktumfeld, Marktentwicklungen, Markt- und Wirtschaftswachstumsraten, Markttrends und den Wettbewerb auf den Märkten, auf denen die electrovac-Gruppe tätig ist, basieren auf Einschätzungen und Schätzungen der Gesellschaft. Diese Einschätzungen und Schätzungen beruhen wiederum teilweise auf internen Marktbeobachtungen sowie auf verschiedenen Studien oder Schätzungen Dritter, die ebenfalls in erster Linie auf Daten oder Zahlen aus öffentlich zugänglichen Quellen basieren, jedoch auch auf nicht öffentlichen Daten oder Zahlen beruhen können. 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Dementsprechend weisen Veröffentlichungen, die Branchen- und Marktdaten enthalten, in der Regel darauf hin, dass die darin enthaltenen Informationen als korrekt angesehen werden, dass der Drittanbieter jedoch keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen oder der Realisierung etwaiger Prognosen oder Schätzungen abgibt. Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wurden keiner unabhängigen Prüfung oder Überprüfung unterzogen. Diese Bekanntmachung enthält bestimmte ergänzende oder alternative Kennzahlen zur operativen und finanziellen Leistungsfähigkeit, die nicht gemäß den von der Europäischen Union übernommenen International Financial Reporting Standards ("IFRS") oder dem deutschen Handelsgesetzbuch ("HGB") und den in Deutschland allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen berechnet wurden und als Nicht-IFRS-/Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen gelten. Diese Nicht-IFRS-/Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und sollten auch nicht als Alternative zu anderen Finanzkennzahlen angesehen werden, die gemäß den IFRS oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelt werden. Die Verwendung solcher Kennzahlen ist mit wesentlichen Einschränkungen verbunden. Sie werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf die hierin enthaltenen Nicht-IFRS-/Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen und -kennziffern zu verlassen. Bestimmte Finanzinformationen in dieser Bekanntmachung (einschließlich Prozentangaben) wurden nach kaufmännischen Grundsätzen gerundet, und die entsprechenden Summen ergeben aufgrund der Rundung möglicherweise nicht 100 %. Die Banken handeln im Zusammenhang mit dem geplanten Angebot von Aktien der Gesellschaft (das "Angebot") ausschließlich für die Gesellschaft und den Verkaufenden Aktionär und für niemanden sonst. 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Dementsprechend sind Verweise im Prospekt, sobald dieser veröffentlicht ist, auf die Wertpapiere, die ausgegeben, angeboten, gezeichnet, erworben, platziert oder anderweitig gehandelt werden, so zu verstehen, dass sie jede Ausgabe oder jedes Angebot an die Banken und ihre verbundenen Unternehmen, die als Investoren auf eigene Rechnung handeln, sowie jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel durch diese umfassen. Darüber hinaus können bestimmte Banken oder ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps oder Differenzkontrakte) mit Anlegern abschließen, in deren Zusammenhang diese Banken (oder ihre verbundenen Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der Gesellschaft erwerben, halten oder veräußern können. Die Banken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offenzulegen, es sei denn, sie sind gesetzlich oder aufsichtsrechtlich dazu verpflichtet. 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Niemand sollte sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder Vollständigkeit verlassen. Der Zeitpunkt der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Marktsegment (regulierter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilsegment des regulierten Marktes mit zusätzlichen Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (zusammen die "Zulassung") kann unter anderem durch die Marktbedingungen beeinflusst werden. Es besteht keine Garantie, dass die Zulassung erfolgt, und keine finanzielle Entscheidung sollte zum gegenwärtigen Zeitpunkt auf den Absichten der Gesellschaft in Bezug auf die Zulassung basieren. Der Erwerb von Wertpapieren, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, kann für einen Anleger mit einem erheblichen Risiko verbunden sein, den gesamten investierten Betrag zu verlieren. Personen, die solche Anlagen in Betracht ziehen, sollten sich an eine zugelassene Person wenden, die auf die Beratung zu solchen Anlagemöglichkeiten spezialisiert ist. Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert von Aktien kann sowohl steigen als auch fallen. Potenzielle Anleger sollten sich von einem professionellen Berater hinsichtlich der Eignung des Angebots für die betreffende Person beraten lassen.



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