In diesem Jahr war der März in Deutschland fast überall sonniger als gewöhnlich. Der Mittelwert der Sonneneinstrahlung lag bei 96 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das sind mehr als 20 Kilowattstunden pro Quadratmeter mehr als im langjährigen Mittel. Im März 2026 betrug die mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland 96 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das geht aus den Messungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Das ist deutlich mehr als das Mittel des Zeitraumes von 1981 bis 2010, das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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