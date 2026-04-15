DJ UBS-Chairman warnt vor "unausweichlichen Entscheidungen" wegen Regulierung

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Der Verwaltungsratschef der UBS hat die Vorschläge zur Bankenregulierung in der Schweiz kritisiert und vor "unausweichlichen Entscheidungen" für die Bank gewarnt. Es sei die Pflicht der Bank, "geeignete Optionen sorgfältig zu prüfen, um die negativen Folgen dieser extremen Vorschläge so weit wie möglich zu begrenzen", sagte Colm Kelleher laut Redemanuskript auf der Hauptversammlung am Mittwoch.

Die Schweizer Regierung hat vergangenes Jahr eine Überarbeitung ihres "Too big to fail"-Bankenregimes vorgeschlagen, die unter anderem höhere Kapitalanforderungen für die größte Bank des Landes vorsieht. Die UBS schätzt, dass der Plan von ihrer Einheit UBS AG verlangen würde, rund 22 Milliarden US-Dollar an zusätzlichem Kapital vorzuhalten, sollte der Vorschlag in seiner aktuellen Form umgesetzt werden.

"Nach unserer Einschätzung untergraben die derzeitigen Vorschläge die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz in erheblichem Maße, ohne einen entsprechenden substanziellen Gewinn an Finanzstabilität zu bieten" so Kelleher.

Die UBS wolle ihren Hauptsitz in der Schweiz behalten. Man sei bereit, mit dem Finanzministerium, der Notenbank, der Finanzmarktaufsicht Finma und dem Parlament an einer pragmatischen Regulierungsagenda zusammenzuarbeiten.

"Gleichzeitig ist es unsere Pflicht, geeignete Optionen sorgfältig zu prüfen, um die negativen Folgen dieser extremen Vorschläge so weit wie möglich zu begrenzen, sollten sich die Vorschläge bestätigen", so der Chairman. Die Auswirkungen auf Aktionäre, Kunden, Mitarbeiter und die Regionen, in denen die Bank tätig ist, müssten minimiert werden. "Vor diesem Hintergrund und angesichts des wachsenden Drucks der Märkte und von vielen von Ihnen, unseren Aktionärinnen und Aktionären, könnten wichtige geschäftliche Entscheidungen bald unausweichlich werden."

UBS-Manager hatten bei früheren Gelegenheiten gesagt, dass das Volumen zusätzlicher Aktienrückkäufe über die angekündigten 3 Milliarden Dollar hinaus teilweise von der Planbarkeit mit Blick auf die künftige Regulierung abhingen.

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