Original-Research: Frequentis AG - von BankM AG
Einstufung von BankM AG zu Frequentis AG
Wachstumsfortsetzung erwartet, u.a. Drohnen-Management birgt mittelfristig große Chancen
Die Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) hat mit den vorgelegten Geschäftszahlen [Umsatz: € 580 Mio. (+21%) EBIT: € 46,8 Mio. (+46%) EPS: € 2,13 (+28,6%)] überzeugt. Auftragseingang [€ 680 Mio. (+16,5%)] und Auftragsbestand [€ 795 Mio. (+10%)] implizieren, dass sich das kraftvolle Wachstum auch in 2026 fortsetzt - trotz eines Sondereffekts (Claim-Settlement/Vergleich) in Höhe von rd. € 8 Mio. in 2025, der die vergleichbare Basis anhebt. Der Sondereffekt ist auch der Grund, warum die EBIT-Marge für 2026 (Guidance: rd. 7%) unterhalb des 2025er Wertes (8,1%) liegen wird. Mittelfristig sollte sich die Segmentmarge des (in der Transformation befindlichen) ATM-Segments (2025: 4,9%) jedoch an die des (transformierten) PST-Segments (2025: 15,0%, rd. 11% ohne Sondereffekt) weiter annähern können und damit die Konzernmarge deutlich heben. Vor dem Hintergrund eines organischen Wachstums um 10% und dem perspektivischen Margenausbau ist die Frequentis-Aktie mit einem 2026er KGV von ca. 36 in unseren Augen fair bewertet.
Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 72,24. Wir bestätigen unser Rating "Halten".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Frequentis_20260415_BasisstudienUpdateBankM
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
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Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker, CEFA
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