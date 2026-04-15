Original-Research: Frequentis AG - von BankM AG



15.04.2026 / 15:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von BankM AG zu Frequentis AG Unternehmen: Frequentis AG ISIN: ATFREQUENT09 Anlass der Studie: GB 2025, Basisstudien-Update Empfehlung: Halten seit: 15.04.2026 Kursziel: € 72,24 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 19.08.2025, vormals Kaufen Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Wachstumsfortsetzung erwartet, u.a. Drohnen-Management birgt mittelfristig große Chancen Die Frequentis AG (ISIN ATFREQUENT09, General Standard, FQT GY) hat mit den vorgelegten Geschäftszahlen [Umsatz: € 580 Mio. (+21%) EBIT: € 46,8 Mio. (+46%) EPS: € 2,13 (+28,6%)] überzeugt. Auftragseingang [€ 680 Mio. (+16,5%)] und Auftragsbestand [€ 795 Mio. (+10%)] implizieren, dass sich das kraftvolle Wachstum auch in 2026 fortsetzt - trotz eines Sondereffekts (Claim-Settlement/Vergleich) in Höhe von rd. € 8 Mio. in 2025, der die vergleichbare Basis anhebt. Der Sondereffekt ist auch der Grund, warum die EBIT-Marge für 2026 (Guidance: rd. 7%) unterhalb des 2025er Wertes (8,1%) liegen wird. Mittelfristig sollte sich die Segmentmarge des (in der Transformation befindlichen) ATM-Segments (2025: 4,9%) jedoch an die des (transformierten) PST-Segments (2025: 15,0%, rd. 11% ohne Sondereffekt) weiter annähern können und damit die Konzernmarge deutlich heben. Vor dem Hintergrund eines organischen Wachstums um 10% und dem perspektivischen Margenausbau ist die Frequentis-Aktie mit einem 2026er KGV von ca. 36 in unseren Augen fair bewertet. Unsere aktualisierte DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 72,24. Wir bestätigen unser Rating "Halten".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: Frequentis_20260415_BasisstudienUpdateBankM

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i



Kontakt für Rückfragen:

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker, CEFA

Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

Email: daniel.grossjohann@bankm.de; roger.becker@bankm.de



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