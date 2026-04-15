Nach einer positiven Kursreaktion am Dienstag kommt es am Mittwoch zu großangelegten Gewinnmitnahmen bei der Tonies-Aktie. Zur Stunde verliert der Hersteller von Audiowiedergabegeräten knapp -6% an Wert und rutscht damit ans SDAX-Ende. Sind die Zahlen doch nicht so gut ausgefallen oder was treibt die Anleger um? Umsatz und Ergebnis steigen kräftig Der Spielwarenhersteller hat Rekordzahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt und sorgt mit einem optimistischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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