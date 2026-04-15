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Markus Weingran
15.04.2026 15:27 Uhr
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5 Bank-Aktien, die laufen: ASML: Zahlen ein Warnsignal, Hermes: Absturz & Aixtron: Kursexplosion

Doppelter Schock für die Luxus-Branche. Nachdem LVMH schon Anfang der Woche die Erwartungen verfehlt hat, patzen auch Hermes und Kering. Beide Konzerne verfehlen die Schätzungen und werden dafür bestraft. Dagegenhalten?Bank-Aktien 2026: Diese Titel liefern jetzt die Rendite Robuste Margen und überraschend starke Bilanzen - kommen Bank-Aktien jetzt wieder in Schwung? Bislang war 2026 eher ein maues Jahr für viele Titel aus der Branche. Allerdings trifft auch das Sprichwort zu: "Ausnahmen bestätigen die Regel" Daher stellen wir Ihnen heute fünf Bankhäuser vor, die seit Anfang des Jahres einen Lauf haben. Saga-Aktie liefert weiter stark - 50 Prozent Plus im Depot seit Jahresanfang Die Aktie …

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© 2026 Markus Weingran
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

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