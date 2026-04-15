5 Bank-Aktien, die laufen: ASML: Zahlen ein Warnsignal, Hermes: Absturz & Aixtron: Kursexplosion

Doppelter Schock für die Luxus-Branche. Nachdem LVMH schon Anfang der Woche die Erwartungen verfehlt hat, patzen auch Hermes und Kering. Beide Konzerne verfehlen die Schätzungen und werden dafür bestraft. Dagegenhalten?Bank-Aktien 2026: Diese Titel liefern jetzt die Rendite Robuste Margen und überraschend starke Bilanzen - kommen Bank-Aktien jetzt wieder in Schwung? Bislang war 2026 eher ein maues Jahr für viele Titel aus der Branche. Allerdings trifft auch das Sprichwort zu: "Ausnahmen bestätigen die Regel" Daher stellen wir Ihnen heute fünf Bankhäuser vor, die seit Anfang des Jahres einen Lauf haben. Saga-Aktie liefert weiter stark - 50 Prozent Plus im Depot seit Jahresanfang Die Aktie …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran