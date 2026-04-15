Basel - Mehr Gewicht am Markt, ein profitableres Geschäft und attraktive Dividenden: Das verspricht der Schulterschluss der beiden traditionsreichen Versicherungen Helvetia und Baloise. Zunächst müssen allerdings Konzernchef Fabian Rupprecht und sein Team die beiden Unternehmen erfolgreich zusammenführen. Am Mittwoch hat Helvetia Baloise fünf Monate nach der offiziell durchgeführten Fusion detaillierter aufgezeigt, wo die Reise hingehen soll. Zugleich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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