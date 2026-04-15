Mit Ising hat Nvidia gleich zwei neue KI-Modelle vorgestellt. Diese richten sich allerdings nicht an Privatanwender:innen, sondern an Forscher:innen, die damit Quantenprozessoren entwickeln und optimieren wollen. Welche Vorteile ihnen Ising bescheren soll. Hardwarehersteller Nvidia stellt für viele KI-Unternehmen die nötige Hardware bereit, um die Tools in Rechenzentren für ihre Nutzer:innen hosten zu können. Nvidia entwickelt dabei aber auch selbst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n