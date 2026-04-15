BASF und das zur Remondis-Gruppe gehörende Metallrecycling-Unternehmen TSR Group wollen bei Vorstufen zum Recycling von Elektroauto-Batterien zusammenrücken. Das Duo plant Dienstleistungen wie das Zerlegen und Entladen von Altbatterien und die Verarbeitung von ausgedienten Akkus zu Schwarzmasse. Um die wertvolle Inhaltsstoffe von Altbatterien zu extrahieren sind zunächst mechanische Schritte nötig, die im Fachjargon mit "Dismantling" und "Discharging" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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