Schwache Lieferungen und steigende Lagerbestände stellen die Stimmung unter den Investoren bei Tesla derzeit auf eine harte Probe. Die Wall Street orientiert sich eher an den zukünftigen KI-Ambitionen inklusive Humanoider Roboter und Robotaxis als Katalysatoren für die weitere Entwicklung der Aktie. Positiv: Analyst Joseph Spak von der UBS strich seine Verkaufsempfehlung für die Aktie.Die Aktie von Tesla legte am Dienstag deutlich zu. Hintergrund: UBS-Analyst Joseph Spak strich seiner Verkaufsempfehlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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