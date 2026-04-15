Mit + 14,7 % war das forschende Biotechunternehmen gestern ein Überflieger. Heute gilt + 1,6 %. Im Fokus: Können die Hamburger ihr Potenzial beim Auffinden neuer Wirkstoffe bzw. bei deren Prüfung mithilfe Künstlicher Intelligenz besser zur Entfaltung bringen?



Analysten der DT. BANK blieben am Montag eher skeptisch (Kursziel 4,50 € und "Hold"). Gestern zeigte sich Berenberg recht optimistisch (9,70 € mit "Buy"): Durch KI-Einsatz würden mehr theoretische Wirkstoffkandidaten ermittelt, das bedeute auch für EVOTEC mehr Aufträge mit dem Ziel realer Überprüfung.



Dieser Effekt machte sich 2025 noch nicht bemerkbar (1 % weniger Umsatz). Aber mit der Halbierung des Verlusts (netto: - 103 Mio. €) stellte EVOTEC im Geschäftsjahr die Fähigkeit der Kostenkontrolle unter Beweis.



Es ist nicht unbedingt neu, EVOTEC in den obigen Zusammenhang zu stellen. (Auch wir hatten bereits bei einem höherem Kursstand darauf gesetzt.) Wer aktuell die Spekulation auf Durchsetzung der EVOTEC-KI-These mitmachen möchte, bleibt gelassen und wartet zumindest auf etwas Kursberuhigung.



Helmut Gellermann



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