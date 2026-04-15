Die EU-Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden (ACER) gibt an, dass die Investitionen in Verteilernetze zwischen 2021 bis 2024 um 51 Prozent gestiegen sind. Sie stellt zudem ungleiche Fortschritte bei der Digitalisierung fest. Die Investitionen in europäische Verteilernetze stiegen zwischen 2021 und 2024 um 51 Prozent auf 35,3 Milliarden Euro jährlich. Sie sollen laut einem kürzlich veröffentlichten ACER-Bericht bis 2027 um weitere 32 Prozent auf 46,7 Milliarden Euro pro Jahr steigen. Die Zahlen, die von 191 großen Verteilernetzbetreibern in 25 EU-Mitgliedstaaten und Norwegen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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