Rekordzahlen, steigende Margen und volle Auftragsbücher. Stantec liefert scheinbar auf allen Ebenen ab. Nur kurstechnisch nicht.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|Stantec: Infrastruktur-Boom als Chance
|Rekordzahlen, steigende Margen und volle Auftragsbücher. Stantec liefert scheinbar auf allen Ebenen ab. Nur kurstechnisch nicht Den vollständigen Artikel lesen ...
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|Stantec Inc. (STN) Selected by European Investment Bank for Climate Adaption Advisory
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|Stantec Inc: Stantec to release Q1 financials on May 13
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|STANTEC INC - 6-K, Report of foreign issuer
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|STANTEC INC - 6-K, Report of foreign issuer
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