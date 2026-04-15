Die GE Vernova-Aktie kennt seit drei Jahren praktisch nur eine Richtung, und zwar nach oben. Gestern hat sie zum ersten Mal in ihrer Geschichte die Kursmarke von 1.000 US$ übersprungen. Was treibt die Aktie des Energietechnikkonzerns immer weiter nach oben und wie weit kann diese Kursrallye noch gehen? Die amerikanische Schwester von Siemens Energy GE Vernova ist, wenn man so will, die US-amerikanische Schwester von Siemens Energy. Die beeiden Energietechnikkonzerne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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