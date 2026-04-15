Das Unternehmen ist ein etablierter Online-Broker mit zwei starken Standbeinen: einem stabilen Geschäft mit professionellen Tradern und einem stark wachsenden Neobroker-Bereich namens Direkta Libera, der vor allem auf günstige ETF-Sparpläne setzt. Was mich besonders überzeugt: Die Aktie bringt hohes Wachstum, eine günstige Bewertung und einen schönen Chart mit. Sie profitiert aktuell vom gestiegenen Handelsvolumen in Europa und hat einen klaren Wettbewerbsvorteil in Italien - sie erledigt die komplizierte Steuerabrechnung automatisch für ihre Kunden, was Trade Republic dort nicht kann. Italien hinkt bei der privaten Geldanlage noch deutlich hinterher. Viele Italiener zahlen hohe Gebühren über klassische Berater. Genau hier sehe ich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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