Scoot, die in Singapur ansässige Billigfluggesellschaft, belegte im "EmeraldSky Annual Review 2025" von Cirium den ersten Platz.

Qatar Airways, Ryanair und Turkish Airlines gelten als die effizientesten Fluggesellschaften weltweit, gemessen an der Sitzplatzkapazität.

Zu den regionalen Spitzenreitern zählen Frontier (innerhalb Nordamerikas), Wizz Air (Europa), Virgin Atlantic (Transatlantik), Air Canada (Transpazifik), JetSmart (Lateinamerika) und Vietjet (Asien).

Die in Singapur ansässige Fluggesellschaft Scoot wurde im Cirium 2025 EmeraldSky Annual Review zur weltweit emissionsärmsten Fluggesellschaft gekürt und übernahm damit den Spitzenplatz vom Vorjahresführer Wizz Air. Qatar Airways, Ryanair und Turkish Airlines wurden jeweils als die drei effizientesten globalen Fluggesellschaften eingestuft, gemessen an den verfügbaren Sitzkilometern (ASK).

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260415355281/de/

EmeraldSky Gold 2025: Awarded to the world's top five most emissions-efficient airlines, based on CO2 per available seat kilometre (ASK).

Das branchenführende Ranking von Cirium basiert auf den CO2-Emissionen pro verfügbarem ASK der 100 größten Fluggesellschaften weltweit. Die Methodik wird von PwC unabhängig nach ISAE 3000 geprüft. Dabei werden Fluggesellschaften anhand ihrer globalen Leistung in die Stufen Gold, Silber und Bronze eingestuft, wobei die 15 führenden Fluggesellschaften sowie wichtige regionale und streckenbezogene Leistungsträger berücksichtigt werden.

"Die Emissionsbilanz einer Fluggesellschaft hängt von Entscheidungen ab, die die Fluggesellschaften selbst beeinflussen können Flottenauswahl, Sitzkonfiguration und der Einsatz der Flugzeuge auf den Strecken", sagte Jeremy Bowen, CEO von Cirium. "Die Fluggesellschaften an der Spitze dieser Rangliste haben diese Grundlagen richtig umgesetzt, und das zeigt sich. Bessere Emissionseffizienz und niedrigere Treibstoffkosten gehen Hand in Hand."

Scoot ist die erste südostasiatische Fluggesellschaft, die in der globalen Rangliste zur Emissionseffizienz von Fluggesellschaften die Führung übernimmt. Ihre durchschnittliche Sitzplatzdichte von 242 Sitzen pro Flugzeug bei im Durchschnitt längeren Flugstrecken sicherte ihr in diesem Jahr den ersten Platz. Die Ergebnisse bestätigen ein branchenweit konsistentes Muster. Fluggesellschaften, die jüngere Flotten mit höherer Sitzplatzdichte betreiben, schneiden bei der Emissionseffizienz weiterhin besser ab als ihre Mitbewerber, wobei Billigfluggesellschaften die Spitze der Rangliste dominieren. Wizz Air belegte den zweiten Platz (nach dem ersten Platz im Jahr 2024), gefolgt von TUI Airways, Air Europa und Frontier Airlines, wobei alle fünf Fluggesellschaften weltweit unter den Top 5 rangieren und den Gold-Status erreichten. Jede von ihnen verfügt im Vergleich zu ihren Mitbewerbern über eine junge Flugzeugflotte.

Den vollständigen Bericht finden Sie hier: https://reports.cirium.com/cirium-flight-emissions-review_2025

Rang Fluggesellschaft Heimatland PAX CO2/ASK (g) CO2-Emissionen (mt) Flüge pro Jahr (Tausend) Flottenalter (Jahre) Durchschnittliche Entfernung (km) 1 Scoot Singapur 51 2.0 65 6.7 2,157 2 Wizz Air Ungarn 52.9 6.2 335 4.7 1,547 3 TUI Airways GB 53.6 2.2 66 9.7 2,862 4 Air Europa Spanien 53.9 2.1 69 10 2,023 5 Frontier Airlines USA 54.1 3.5 208 4.8 1,470 6 TUIfly Deutschland 54.4 1.6 58 10.6 2,475 7 Virgin Atlantic GB 54.5 2.8 27 6.8 6,566 8 AirAsia X Malaysia 54.8 1.6 20 14 4,177 9 Pegasus Türkei 55.9 3.8 233 5 1,372 10 Jetstar Australien 56 3.7 183 11.1 1,623 11 Condor Deutschland 56.15 2.29 55 11.2 2,883 12 Spirit Airlines USA 56.77 3.78 217 6.4 1,535 13 Iberia Spanien 57.03 4.47 100 11.5 2,831 14 Volaris Mexiko 57.33 3.10 180 7.5 1,532 15 IndiGo Indien 57.36 9.84 796 4.2 1,082 *Gold: Rang 1-5 Silber: Rang 6-10 Bronze: Rang 11-15. Die vollständige Liste der 20 Fluggesellschaften finden Sie im Bericht.

Wizz Air gehört weiterhin zu den leistungsstärksten Anbietern mit einer Flotte, deren Durchschnittsalter unter fünf Jahren liegt, ähnlich wie bei anderen Anbietern wie Frontier Airlines und IndiGo.

Langstreckenfluggesellschaften hingegen schließen die Lücke vor allem durch Flottenerneuerung, indem sie ältere, weniger treibstoffeffiziente Flugzeuge aus dem Dienst nehmen. Fluggesellschaften wie Virgin Atlantic zeigen, dass neuere Großraumflugzeuge und Konfigurationen mit höherer Kapazität auch auf Langstrecken eine wettbewerbsfähige Emissionsbilanz erzielen können.

Top-Fluggesellschaften nach ASK

Die folgende Tabelle zeigt die drei effizientesten Fluggesellschaften weltweit, geordnet nach verfügbaren Sitzkilometern (ASK). Die Top 10 der weltweiten Fluggesellschaften nach ASK sind im vollständigen Bericht aufgeführt.

Rang Fluggesellschaft Heimatland PAX CO2/ASK (g) CO2-Emissionen (mt) Flüge pro Jahr (Tausend) Flottenalter (Jahre) Durchschnittliche Entfernung (km) 1 Qatar Airways Qatar 60.0 15.4 198 10.2 4,221 2 Ryanair Irland 62.7 17.4 1148 10.1 1,264 3 Turkish Airlines Türkei 64.2 15.8 428 9.7 2,332

Regionale und wichtige intraregionale Ranglisten

Die nachstehende Tabelle enthält regionale Ranglisten sowie Ranglisten für stark frequentierte Flugstrecken, nämlich die transatlantischen und transpazifischen Routen. In allen Regionen sind Fluggesellschaften mit jüngeren Flotten und höherer Sitzplatzdichte weiterhin führend auf ihren Märkten. Die Ergebnisse in den einzelnen Regionen erzählen jeweils ihre eigene Geschichte, da sich die Vergleichskennzahlen unterscheiden.

Rang Fluggesellschaft Heimatland PAX CO2/ASK (g) CO2-Emissionen (mt) Flüge (in 000) Flottenalter (Jahre) Durchschn. Entfernung (km) Intra-Nordamerika 1 Frontier Airlines USA 54.5 3.0 185 4.8 1,402 2 Spirit Airlines USA 57.4 3.1 185 6.5 1,463 3 WestJet Kanada 67.0 2.4 175 11.5 1,348 Europa 1 Wizz Air Ungarn 53.1 3.9 222 4.6 1,462 2 Jet2 GB 57.9 2.8 110 13.6 2,206 3 Transavia Niederlande 59.9 2.0 116 10.5 1,491 Südostasien 1 VietJet Air Vietnam 64.5 1.4 107 8.2 941 2 Singapore Airlines Singapur 66.7 0.90 45 5.9 1,181 3 Lion Air Indonesien 67.1 1.1 90.0 13.3 828 Lateinamerika 1 JetSmart Chile 57.9 1.1 92.0 3.1 1,033 2 Volaris Mexiko 58.8 2.0 137 7.6 1,297 3 VivaAerobus Mexiko 61.4 2.1 157 9.1 1,069 Transatlantik 1 Virgin Atlantic GB 53.7 1.8 16.9 6.5 6,759 2 Air Canada Kanada 54.9 2.7 24.4 14.4 6,108 3 Aer Lingus Irland 56.2 1.2 15.1 9.0 5,793 Transpazifik 1 Air Canada Kanada 56.2 1.6 8.9 10.2 10,178 2 Delta Air Lines USA 57.5 1.9 11.3 6.1 9,945 3 Cathay Pacific China 59.8 2.5 10.8 9.0 11,933

Fluggesellschaften schließen die Lücke: Kapazitätswachstum ohne Emissionsanstieg

Der Cirium-Bericht für 2025 zeigt, ob Fluggesellschaften ihre Kapazität schneller ausbauen als ihre Emissionen steigen. Die nachstehende Tabelle listet einzelne Strecken nach den größten CO2-Reduzierungen pro ASK im Jahresvergleich auf und nennt die spezifischen Flugzeugwechsel, die zu den jeweiligen Ergebnissen geführt haben. Um berücksichtigt zu werden, muss eine Strecke im Jahr mindestens 300 Hin- und Rückflüge absolviert haben.

Die Kennzahl hebt Fluggesellschaften hervor, die messbare Fortschritte erzielen, und nicht nur diejenigen, die bereits effiziente Flotten betreiben. Korean Air verzeichnete weltweit die größten Verbesserungen auf Langstrecken, angetrieben durch die Umstellung auf Flugzeuge der nächsten Generation auf wichtigen transpazifischen Strecken.

Rang Strecke Fluggesellschaft Verbesserung CO2/ASK im Jahresvergleich CO2/ASK 2025 (g) Flottenumstellung Durchschn. Sitzplätze Streckenlänge (km) 1 ICN SEA Korean Air -27.4% 53.6 777-300ERs 787-9/10s 308 8,376 2 ICN HNL Korean Air -22.4% 52.3 747-8s 777-300ERs 787-10s 327 7,354 3 JFK DEL American Airlines -20.4% 59.8 777-300ERs 787-9s 285 11,756 4 KEF SEA Icelandair -20.3% 57.9 757-200s A321neos 186 5,810 5 JFK GRU American Airlines -19.3% 51.5 777-200ERs 787-9s 284 7,663 6 LHR HKG British Airways -18.1% 64.3 777/787 family A350-1000s 303 9,631 7 BOS LHR Delta Air Lines -17.0% 60.0 A330-200s A330-900neos 268 5,241 8 MSP LHR Delta Air Lines -16.9% 57.2 A330-200s A330-900neos 281 6,443 9 MUC BOM Lufthansa -16.4% 55.5 A340-600s A350-900neos 293 6,312 10 HKG CDG Cathay Pacific -16.4% 62.8 777-300ERs A350-900neos 287 9,590

"Die Daten auf Streckenebene sprechen eine klare Sprache", sagte Bowen. "Wenn Fluggesellschaften ältere Großraumflugzeuge gegen Flugzeuge der nächsten Generation austauschen, können die Emissionen pro Sitzkilometer auf dieser Strecke innerhalb eines Jahres um bis zu 27 Prozent sinken. Das ist keine Theorie wir messen dies auf realen Strecken mit realen Betriebsdaten."

Über den EmeraldSky-Emissionsbericht

Der EmeraldSky Annual Review von Cirium, der nun bereits zum zweiten Mal erscheint, bewertet die Emissionsintensität von Fluggesellschaften anhand des CO2-Ausstoßes pro verfügbarem Sitzkilometer (ASK) auf der Grundlage einer Analyse der 100 weltweit größten Linienfluggesellschaften.

Die Ausgabe 2025 verfolgt zudem die Fortschritte im Jahresvergleich und misst, ob Fluggesellschaften ihre Kapazitäten schneller ausbauen als ihre Emissionen steigen. Die Methodik stützt sich auf Betriebsdaten auf Flugniveau und wird von PwC unabhängig nach ISAE 3000 geprüft. EmeraldSky ist zudem vom Rocky Mountain Institute als qualifizierter Anbieter von Flugemissionsdaten gemäß den Pegasus-Richtlinien akkreditiert, dem ersten klimakonformen Finanzrahmenwerk für die Luftfahrt.

Über Cirium

Cirium ist das weltweit führende Unternehmen für Luftfahrtanalysen. Es liefert Luftfahrtanalysen, die die Entscheidungsfindung für Fluggesellschaften, Flughäfen, Reiseunternehmen, Flugzeughersteller und Finanzinstitute unterstützen. Das Unternehmen stellt wichtige und zeitnahe Informationen, Analysen und Daten bereit, darunter Flugpläne, globale Entwicklungen bei Flugzeugen und Flotten sowie operative, ökologische und finanzielle Leistungsdaten für Unternehmen der Branche. Cirium ist Teil von LexisNexis Risk Solutions, einem Unternehmen von RELX, das informationsbasierte Analysen und Entscheidungshilfen für Fach- und Geschäftskunden bereitstellt. Die Aktien von RELX PLC werden an den Börsen in London, Amsterdam und New York gehandelt (Tickersymbole: London: REL; Amsterdam: REN; New York: RELX).

Weitere Informationen unter cirium.com. Folgen Sie Cirium auch auf LinkedIn.

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