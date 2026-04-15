Die bisher registrierten Photovoltaik-Anlagen für den Vormonat belaufen sich auf 1227,3 Megawatt. Es sind wieder mehr Photovoltaik-Dachanlagen installiert worden. Mehr als die Hälfte des Zubaus entfällt jedoch weiterhin auf Freiflächenanlagen. Eine große Steigerung gab es bei den Stecker-Solar-Geräten. Gegenüber März 2025 und auch dem Vormonat fiel der Photovoltaik-Zubau im März 2026 deutlich höher aus. Quelle: Bundesnetzagentur Die Bundesnetzagentur geht von einem Zubau von 1411,3 Megawatt für den März aus. Bisher sind im Marktstammdatenregister neue Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 1227,3 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland