BMW stellt sein Elektro-SUV iX in den USA ein. Offiziell ist die Entscheidung vor dem Hintergrund der Neuen-Klasse-Modelle gefallen, die bald auf den Markt kommen. Aber auch die Marktlage in den USA dürfte eine Rolle gespielt haben. Dass der 2021 eingeführte iX nicht mehr in den USA bestellt werden kann, hat der Konzern gegenüber dem "BMW Blog" bestätigt. Die Entscheidung sei vor dem Hintergrund der Umstellung auf die Neue-Klasse-Plattform erfolgt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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