Zürich - Die Lufthansa-Gruppe, zu der auch die Swiss und die Edelweiss gehören, kündigt intern neue Sparmassnahmen an. Demnach würden ab sofort keine neuen Mitarbeitenden mehr eingestellt, wie es in einem dem «Blick» vorliegenden Schreiben an die Belegschaft heisst. Ausserdem sind laut dem Schreiben Geschäftsreisen mit Hotelaufenthalt nicht mehr erlaubt. Gespart werde auch bei Weiterbildungen, Team-Events und Projekten. Begründet wird der Schritt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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