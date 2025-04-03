Basel - Die Schweizer Kantonalbanken haben im Geschäftsjahr 2025 zusammengerechnet etwas mehr verdient. Der Rückgang im zentralen Zinsgeschäft konnte dabei durch die anderen Ertragspfeiler kompensiert werden. Insgesamt ging der Geschäftserfolg der 24 Staatsinstitute, der als Mass für das operative Ergebnis gilt, um 4,9 Prozent auf 5,0 Milliarden Franken zurück. Unter dem Strich resultierte jedoch ein um 1,8 Prozent höherer Jahresgewinn von 4,3 Milliarden, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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