Allschwil, 15. April 2026

Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil (SIX: BSLN), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten und dem Ziel, Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind, gab bekannt, dass die Aktionärinnen und Aktionäre an der heutigen ordentlichen Generalversammlung (GV) allen vom Verwaltungsrat vorgeschlagenen Anträgen zugestimmt haben.

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2025. Sie stimmten ausserdem zu, den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen und die Mitglieder des Verwaltungsrats sowie der Geschäftsleitung zu entlasten.

Wiedergewählt wurden Stephan Schindler als Präsident des Verwaltungsrats sowie Leonard Kruimer, Dr. Nicole Onetto und Dr. Carole Sable als Mitglieder des Verwaltungsrats. Dr. Naseem Amin und Anne Whitaker wurden neu in den Verwaltungsrat gewählt. Darüber hinaus wurden Leonard Kruimer, Dr. Onetto und Anne Whitaker zu Mitgliedern des Vergütungsausschusses ernannt. Die Amtsdauer aller Verwaltungsräte endet mit dem Abschluss der GV 2027.

Ausserdem genehmigten die Aktionärinnen und Aktionäre den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrats für den Zeitraum von der GV 2026 bis zur GV 2027 und den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung (fixe und variable Vergütung) der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2027. Im Rahmen einer nicht-bindenden Konsultativabstimmung hiessen die Aktionärinnen und Aktionäre auch den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 gut. Zudem genehmigten sie die vorgeschlagene Änderung der Statuten betreffend Kapitalband.

Schliesslich wurde Dr. Caroline Cron als unabhängige Stimmrechtsvertreterin mit einer Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten GV und Ernst & Young AG, Basel, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026 wiedergewählt.

Stephan Schindler erklärte: «Ich danke unseren Aktionärinnen und Aktionären für die klare Zustimmung zu den vom Verwaltungsrat vorgelegten Anträgen. Im Namen des Verwaltungsrats heisse ich Dr. Naseem Amin und Anne Whitaker als neue Mitglieder herzlich willkommen. Aufgrund ihrer breiten Erfahrung im Bereich der Life Sciences sind wir überzeugt, dass sie einen wertvollen Beitrag zur weiteren Stärkung von Basileas Position als globales Antiinfektiva-Unternehmen leisten werden. Mein Dank gilt zudem Dr. Thomas Werner und Dr. Martin Nicklasson für ihren langjährigen und bedeutenden Einsatz als Mitglieder des Verwaltungsrats.»

An der GV waren 38.3 % des Aktienkapitals vertreten. Das entspricht 63.3 % des eingetragenen, stimmberechtigten Kapitals. Insgesamt sind derzeit 70 % des Aktienkapitals im Aktienregister der Basilea eingetragen.

Über Basilea

Basilea ist ein im Jahr 2000 mit Hauptsitz in der Schweiz gegründetes biopharmazeutisches Unternehmen mit bereits vermarkteten Produkten. Unser Ziel ist es, innovative Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und zu vermarkten, um Patienten zu helfen, die an schweren Infektionen durch Bakterien oder Pilze erkrankt sind. Mit Cresemba und Zevtera haben wir erfolgreich zwei Medikamente für den Einsatz im Spital auf den Markt gebracht: Cresemba zur Behandlung von invasiven Pilzinfektionen und Zevtera zur Behandlung bakterieller Infektionen. Zudem verfügen wir über ein Portfolio präklinischer und klinischer Antiinfektivaprogramme. Basilea ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (Börsenkürzel SIX: BSLN). Besuchen Sie bitte unsere Webseite basilea.com.

Ausschlussklausel

Diese Mitteilung enthält explizit oder implizit gewisse zukunftsgerichtete Aussagen wie «glauben», «annehmen», «erwarten», «prognostizieren», «planen», «können», «könnten», «werden» oder ähnliche Ausdrücke betreffend Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil und ihrer Geschäftsaktivitäten, u.a. in Bezug auf den Fortschritt, den Zeitplan und den Abschluss von Forschung und Entwicklung sowie klinischer Studien mit Produktkandidaten. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheitsfaktoren, die zur Folge haben können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die finanzielle Lage, die Leistungen oder Errungenschaften der Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil wesentlich von denjenigen Angaben abweichen können, die aus den zukunftsgerichteten Aussagen hervorgehen. Diese Mitteilung ist mit dem heutigen Datum versehen. Basilea Pharmaceutica AG, Allschwil übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen im Falle von neuen Informationen, zukünftigen Geschehnissen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

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Peer Nils Schröder, PhD



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