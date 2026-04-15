Zürich - Nach der Erholung am Vortag hat der Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch wieder Verluste hinnehmen müssen. Nachdem der Schweizer Leitindex SMI lange noch ein kleines Plus verteidigen konnte, ging es mit der Eröffnung der Märkte in den USA klar in den negativen Bereich. Insbesondere die defensiven Schwergewichte belasteten. Das Marktgeschehen war ansonsten weiter von den Unsicherheiten rund um den Iran-Konflikt geprägt. Medienberichten zufolge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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