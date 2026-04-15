Die Aktie von SUSS MicroTec verzeichnete nach den Zahlen von Ende März zunächst einen deutlichen Kurseinbruch von bis zu -18%, hat sich seitdem aber wieder bis auf 62,10 € hochgekämpft. Wie ist die V-förmige Erholung zu erklären und wie kann es für den Chipausrüster nun weitergehen? Nach Zahlen unter Druck Nach dem Geschäftsbericht für 2025 hatten Anleger zunächst die Flucht ergriffen und ihre Anteile verkauft. Grund waren nicht etwa die Zahlen für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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