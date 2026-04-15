Airbus hat sein wichtiges Produktionsziel für die A320neo-Familie deutlich nach hinten verschoben und rechnet erst 2028 mit 75 Maschinen pro Monat. Hauptgrund sind anhaltende Lieferkettenprobleme, wobei CEO Guillaume Faury besonders Pratt & Whitney offen für ausbleibende Triebwerkslieferungen verantwortlich macht. Trotz starker Nachfrage und voller Auftragsbücher belasten schwache Auslieferungen, Kursverluste und verschobene Zukunftsprojekte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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