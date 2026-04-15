München (ots) -- Präsentation der neuen factual Sky Original Produktionen im München mit zahlreichen Stargästen wie Ralf Schumacher und Étiénne Bousquet-Cassagne, Lothar Matthäus, Klaus Augenthaler, Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, Yeliz Koc, Familie Ochsenknecht und Simon Messner sowie vielen weiteren- Bilder vom Event finden Sie hier (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/eview-69dcfebd060909420d31b048/kvylt/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvPnkNpih$)- Zu den neuangekündigten Produktionen gehören ""Ralf & Étienne: Wir sagen Ja!"", "Lothar Matthäus" (AT) "Mein Mann. Mein Mörder" (AT), "Müller-Wohlfahrt" (AT) und "Simon Messner" (AT)- Zudem Neuigkeiten zu "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" Staffel 2, "Diese Ochsenknechts" Staffel 5, "Ein Sommer in Italien - Die WM90" und internationalen Sky Originals- Alle Shows, Dokumentationen und Filme starten exklusiv auf Sky und WOW15. April 2026 - Spotlight auf: die kommenden deutschen factual Sky Originals. Sky Deutschland und WOW haben im Rahmen des "Sky Spotlight"-Events am Mittwoch, 15. April, in München einen Ausblick auf neue und beliebte non-scripted Shows und Dokumentationen geboten. Christian Asanger, Vice President Entertainment Sky Deutschland, begrüßte gemeinsam mit Sky Moderatorin Nele Ocik zahlreiche Stargäste auf der Bühne im Bayerischen Hof, darunter Ralf Schumacher und Partner Étienne Bousquet Cassagne, neben Sky Experte Lothar Matthäus auch seine WM Kaderkollegen von 1990, Klaus Augenthaler und Raimond Aumann, Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, Reality-Star Yeliz Koc sowie Familie Ochsenknecht mit Natascha Ochsenknecht, Jimi Blue Ochsenknecht, Cheyenne und Nino Ochsenknecht-Sifkovits und Bärbel Wierichs.Bilder der Stargäste auf dem Blauen Teppich finden Sie hier (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/eview-69dcfebd060909420d31b048/kvylt/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvPnkNpih$)"Sky Original Dokumentationen zählen zu den beliebtesten Inhalten auf unserer Plattform. Unser Erfolgsrezept: Relevante Themen, die emotionalisieren, exklusive Zugänge zu Protagonisten und ein hoher Production Value. Unsere Kundinnen und Kunden dürfen sich in den kommenden Monaten auf weitere erstklassige Factual Formate aus den verschiedensten Themenbereichen freuen, seien es Sport-, Celebrity-, True Crime- oder Investigativ-Dokumentationen," sagt Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland.Das sind die kommenden factual Sky Original-Highlights & Neuankündigungen:- "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja!": Ralf Schumacher sagt Ja - zu seinem langjährigen Lebenspartner Étienne Bousquet-Cassagne, zu einem neuen Lebenskapitel und dazu, seine Geschichte offen bei Sky zu erzählen. Das Sky Original Doku-Follow "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" begleitet das Paar auf dem Weg zu seiner Hochzeit in Saint-Tropez und zeigt Ralf Schumacher und seinen Partner so persönlich und nah wie nie zuvor. Ob Locationbesichtigungen, die Suche nach dem perfekten Anzug, die Auswahl der Trauringe, des Hochzeitsweins oder die Entscheidung für die Trauzeugen - die Zuschauer sind ab 21. Mai ganz nah dabei und erleben das Paar offen, ehrlich und authentisch. Selbst zum Schönheitschirurgen und ins Familienleben mit Vater Rolf und Sohn David Schumacher begleiten die Kameras die beiden und zeichnen ein privates, emotionales und zugleich unterhaltsames und exklusives Porträt auf dem Weg zum schönsten Tag ihres Lebens. Tresor TV produziert das vierteilige Sky Original Doku-Follow im Auftrag von Sky Deutschland, dass ab 21. Mai exklusiv auf Sky und WOW zu sehen ist.Weitere Informationen zur Sky Original Doku-Follow finden Sie hier (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/eview-69dfa135b57b6d4f22aabec7/kvylx/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvE9a2I5k$)Bilder von Ralf Schuhmacher und Étienne Bousquet Cassagne beim "Sky Spotlight" finden Sie hier (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/eview-69dfa105d423ea2bd3ede841/kvym1/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvOjnTXUV$)- "Yeliz & Jimi - We Are Family?!": Die Reality-Doku geht in die zweite Staffel. In sechs neuen Episoden gibt das Duo erneut private Einblicke in ihren Alltag mit der gemeinsamen Tochter Snow und das jeweilige Leben der beiden TV-Stars. Die neuen Einblicke zeigen: So schön die Pläne, ein Leben zusammen als eine Art Patchworkfamilie aufzubauen sind, einfach ist es nicht. Überforderung, den Anforderungen gerecht zu werden, und Enttäuschung über gebrochene Versprechen, führen zu Streit und öffentlichem Schlagabtausch - und zur Frage, kann dieses Familienkonstrukt noch weiter funktionieren? Die neue, sechsteilige Staffel startet im Herbst 2026 auf Sky und WOW. B28 Produktion produziert die sechstteilige zweite Staffel der non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky DeutschlandWeitere Informationen zur Sky Original Doku-Serie finden Sie hier (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/eview-69dfa176d423ea2bd3ede843/kvym4/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvNuwmjVN$) Bilder von Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht bei "Sky Spotlight" finden Sie hier (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/eview-69dfa105d423ea2bd3ede841/kvym1/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvOjnTXUV$)- "Lothar Matthäus" (AT): Der neue Sky Original Dokumentarfilm zeigt einen einzigartigen Einblick in das Leben des deutschen Rekordnationalspielers Lothar Matthäus und startet 2027 auf Sky und WOW. Die Doku folgt Lothar Matthäus durch sein Privatleben in einen Alltag, der schneller ist als jeder Terminkalender. Ein Leben im Flugmodus zwischen München, Budapest, den Emiraten, Indien, Ghana und den USA - ehrlich, unterhaltsam, nachdenklich und auf jeden Fall nah dran. Im Zentrum steht Deutschlands einziger Weltfußballer: Rekordnationalspieler, Weltmeister 1990, Titelträger in Bundesliga und Serie A. Als Klubbesitzer ist Lothar Matthäus in Ghana unterwegs, als Markenbotschafter in Indien - dazu kommen viele andere Reiseziele, aber die emotionale Achse bilden in dieser Dokumentation besonders die Erinnerungen an sportliche Höhepunkte und Tiefschläge. Und vor allem auch die exklusiven Einblicke in das Privatleben von Lothar Matthäus. Der Film ist eine Produktion der Banijay Productions Germany GmbH im Auftrag von Sky Deutschland. Weitere Informationen zum Sky Original Dokufilm finden Sie hier (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/eview-69dfa218b57b6d4f22aabece/kvym7/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvG6-5ULe$). Bilder von Lothar Matthäus bei "Sky Spotlight" finden Sie hier (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/eview-69dfa105d423ea2bd3ede841/kvym1/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvOjnTXUV$)- "Diese Ochsenknechts": Der offizielle Trailer zeigt die Höhen und Tiefen bei des Familien-Abenteuers 'Staffel 5'. "Diese Ochsenknechts" sind zurück und starten wieder richtig durch. Nach der Familienversöhnung und dem Drama rund um Jimi, geht es in der neuen Staffel für die Familie in den gemeinsamen Urlaub nach Südafrika. Doch in Kapstadt steht neben Sonne, einzigartigen Erlebnissen und Erfahrungen wieder neues Drama auf dem Programm - denn zwei Fronten in der Familie scheinen verhärtet und sorgen für Konfliktpotential. Und zwischen Reisen, zahlreichen Events, neuen Projekten auf und abseits des TV-Bildschirms und den Alltagsdramen, können sich Fans der Promi-Familie wieder auf spannende Einblicke in das Leben sowie in die aktuellen Erlebnisse und Ereignisse rund um die Protagonist:innen freuen - wie gewohnt in offener, authentischer und herzlicher "Ochsenknechts"-Manier. B28 Produktion produziert die achtteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland. Die neue Staffel startet am 21. April auf Sky und WOW Den offiziellen Trailer finden Sie hier (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/d-oVEOsWRKY/kvymb/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvBfFwoWl$) zum Anschauen und hier (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/eview-69de14954362ae5fa0b4e154/kvymf/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvD9mu2PW$) zum Download. Weitere Informationen zur Sky Original-Show finden Sie hier (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/eview-69dfa24ebfc72f267346ff51/kvymj/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvO3rQ3wQ$). Bilder der Familie Ochsenknecht bei "Sky Spotlight" finden Sie hier (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/eview-69dfa105d423ea2bd3ede841/kvym1/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvOjnTXUV$)- "Müller-Wohlfahrt" (AT): Die neue Sky Original Doku startet 2026 auf Sky und WOW. Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt ist mehr als ein Sportmediziner. Er ist Vertrauensperson, Krisenmanager, Diskussionsfigur - und über Jahrzehnte eine Schlüsselfigur im deutschen und internationalen Spitzensport. Mit dem exklusiven Zugang zu Familie, Praxis und privatem Umfeld bietet der Sky Original Dokumentarfilm "Müller-Wohlfahrt" (AT) erstmals die Gelegenheit, eine der prägendsten Figuren der deutschen Sportgeschichte in einem differenzierten und zugleich persönlichen Porträt neu zu betrachten. Dabei kommen auch Prominente und Sportler wie Usain Bolt, Katarina Witt und Joachim Löw zu Wort Der Dokumentarfilm ist eine Produktion der Kimmig Entertainment GmbH im Auftrag von Sky Deutschland.Weitere Informationen zum Sky Original finden Sie hier (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/eview-69dfa1c2b57b6d4f22aabecb/kvymm/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvG7VDWbu$)Bilder von Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt bei "Sky Spotlight" finden Sie hier (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/eview-69dfa105d423ea2bd3ede841/kvym1/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvOjnTXUV$)- "Mein Mann. Mein Mörder." (AT): Die neue True Crime-Dokumentation zeigt ab Ende 2026 mehr als eine klassische Täterstudie. Mit "Mein Mann. Mein Mörder." (AT) präsentiert Sky eine Sky Original Dokumentation über den Seriengewalttäter Winfried B., dem es über vier Jahrzehnte hinweg gelang, sein Umfeld, Behörden und Gerichte zu täuschen - mit tödlichen Folgen. Die Doku zeigt erstmals die vollständige, erschütternde Spur der Gewalt, die in den 70Jahren mit der gewaltvollen Unterdrückung seiner ersten Frau begann, im Jahr 1984 in Wien mit der Ermordung von Konstantina U. nur eine traurige Zwischenstation nahm und 2013 im Mord an der 63-jährigen Saskia S. in Prien am Chiemsee endete. Die Dokumentation ist keine klassische Täterstudie, sondern ein dokumentarisches Mahnmal gegen das Wegsehen. "Mein Mann. Mein Mörder." (AT) wird von JANUS Productions GmbH im Auftrag von Sky Deutschland produziert.Weitere Informationen zum Sky Original finden Sie hier (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/eview-69dfa1dd8ee44405f8fc0b8d/kvymq/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvAsV56Xh$)- "Simon Messner" (AT): Eine Suche nach der eigenen Identität zwischen Familie und Gipfelbesteigung startet als Doku Ende 2026 auf Sky und WOW. Auf der Erstbesteigung eines abgelegenen Gipfels in Pakistan begibt sich Simon Messner auf die Suche nach seinem Platz im Leben. Zwischen Höhenangst, der neuen Rolle als Vater und den großen Fußstapfen des eigenen Vaters, der Bergsteigerlegende Reinhold Messner, wird die Expedition zu einer Reise ins Ungewisse - und zu einem Erwachsenwerden unter extremen Bedingungen. "Simon Messner" (AT) ist eine Produktion der Beetz Brothers film production in Koproduktion mit SWR und BR für die ARD und Sky Deutschland. Der Film wird diesen Sommer in ausgewählten Kinos zu sehen sein, ab Ende 2026 bei Sky und im Laufe von 2027 in der ARD. Weitere Informationen zum Sky Original finden Sie hier (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/eview-69dfa0c8b57b6d4f22aabec4/kvymt/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvOALrrI0$). Bilder von Showrunner Christian Beetz bei "Sky Spotlight" finden Sie hier (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/eview-69dfa105d423ea2bd3ede841/kvym1/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvOjnTXUV$)- "Ein Sommer in Italien - Die WM 1990": Der Sky Original Dokumentarfilm mit einem emotionalen Rückblick auf einen Sommer im Fußballtaumel läuft aktuell im Kino und startet bereits am 15. Mai auf Sky und WOW. Der Sommer 1990 - ein Moment, der Deutschland elektrisierte und eine Mannschaft unter Teamchef Franz Beckenbauer unsterblich machte. Der Film blickt zurück auf diese WM, in der Kapitän Lothar Matthäus und seine Mitspieler, allen voran Andreas Brehme mit dem entscheidenden Tor, ein Land im Aufbruch vereinten - mit Teamgeist, grandiosen Leistungen und einem unerschütterlichen Zusammenhalt. Mit neuen, intimen Einblicken von den Spielern selbst, nie gesehenen Privat-Aufnahmen und neuen Schätzen aus den Archiven der FIFA. Dabei geht es nicht nur um Fußball - viel mehr um Freundschaft, Loyalität und Hoffnung in einem Deutschland, das wieder zusammenfindet. Der Film ist eine B|14 FILM Produktion in Koproduktion mit TOBIS und Sky. Weitere Informationen zu dem Sky Original Film finden Sie hier (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/-ein-sommer-in-italien-wm-1990/kvymx/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvK8Ud8cn$). Bilder von den Weltmeistern Lothar Matthäus, Klaus Augenthaler und Raimond Aumann bei "Sky Spotlight" finden Sie hier (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/eview-69dfa105d423ea2bd3ede841/kvym1/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvOjnTXUV$)Updates zu internationalen Sky Originals:- "WAR": Thriller-Serie mit Dominic West und Sienna Miller startet 2026 auf Sky und WOW. "WAR" taucht in die Welt von zwei der renommiertesten rivalisierenden Londoner Anwaltskanzleien ein: Cathcarts und Taylor & Byrne. Die Kanzleien stehen sich in einem Scheidungsfall des Jahrhunderts gegenüber. Jede Seite ist sich sicher, dass sie gewinnen wird. Doch während sich der Fall zuspitzt und loyale Allianzen zerbrechen, stehen mehr und mehr Reputationen auf dem Spiel und jeder kämpft um den Sieg. Und das ist erst der Anfang: Der explosive Fall der ersten Staffel ist der erste in einer Anthologie von schlagzeilenträchtigen Rechtsstreitigkeiten. "WAR" ist eine Co-Produktion von New Pictures (ein Unternehmen von All3Media) und Observatory Pictures, in Zusammenarbeit mit Sky und HBO.Weitere Informationen zum Sky Original finden Sie hier (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/serien-war/kvyn1/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvNTqo-gm$)- "Death of Sherlock": Schweizer Sky Original, über ein bislang kaum beleuchtetes Kapitel um Sherlock Holmes, startet auf Sky Deutschland und WOW. Ausgangspunkt der Serie ist einer der bekanntesten Momente aus dem Holmes-Universum: der vermeintliche Tod Sherlock Holmes' an den Reichenbachfällen. Während die Welt glaubt, Holmes sei in seinem finalen Duell mit Professor Moriarty ums Leben gekommen, zeigt "The Death of Sherlock Holmes" (AT), was nach dem Sturz tatsächlich geschah. Die Serie greift ein bislang nur angedeutetes Kapitel aus Arthur Conan Doyles Werk auf: die drei rätselhaften Jahre zwischen Holmes' vermeintlichem Tod 1891 und seiner überraschenden Rückkehr 1894 - eine literarische Lücke, die nun filmisch gefüllt wird. Die Dreharbeiten sind im Frühjahr 2026 gestartet und finden in der Schweiz, in Südtirol und in Bayern statt. Silver Reel produziert die Serie in Zusammenarbeit mit SRF, Sky Schweiz und ARD Degeto.Presseinformationen und Screener zu ausgewählten Programmhighlights finden Sie auch auf Sky Media Village (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/522eae8product543-index-html--/kvyn4/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvKP_sLsY$).Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/2026-04-15/kvyn7/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvP7H7zR_$) ist überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder ein geschützter Kinder-Bereich - WOW bietet für jeden Geschmack das passende Angebot. Alle Abo-Varianten, WOW Filme & Serien und WOW Live-Sport, können Neukunden bequem auch zu WOW Premium upgraden - für ein noch besseres Streaming-Erlebnis. Mit WOW erleben Kunden den besten Live-Sport, darunter alle Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga exklusiv in voller Länge, alle Bundesliga-Spiele am Sonntag kurz nach Abpfiff in voller Länge, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Rennen der Formel 1 und der MotoGP, regelmäßige Spitzenspiele der NHL und NBA sowie das Beste aus Tennis und Golf. Film- und Serienfans streamen mit WOW eine große Vielfalt über alle Genres hinweg, darunter Blockbuster kurz nach Kino, preisgekrönte Highlight-Serien von NBCUniversal, Sony, HBO oder Sky Originals Weitere Informationen unter wowtv.de (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/2026-04-15/kvynb/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvHqJiQYS$)Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/odukte-sky-stream-shurl-stream/kvynf/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvAhh0A1x$) und WOW (https://urldefense.com/v3/__https:/go.corporate.contact.sky/e/845103/2026-04-15/kvyn7/1614254337/h/kBx0QjwsSKNmOAMS3ui-phLItzKsswzRvskogedpxtk__;!!IlCVUJ0!rnZjfJNc1xhobSvB0Vk6C6a9sP_TZzI6UUwLrNzTUVMFHTA1vDwcilqXSIE2S8XYgFRmPK4J8bTAlBEUfVLF4O9TvP7H7zR_$) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Stephanie TeicherContent PRStephanie.teicher@sky.deThomas SchöffnerContent PRThomas.schoeffner@sky.deSelina RastetterContent PRSelina.Rastetter@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6256233