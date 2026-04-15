Visa ist dem Tempo-Netzwerk als Anker-Validator beigetreten, unterstützt die Transaktionsvalidierung und beschleunigt die Entwicklung der Onchain-Zahlungsinfrastruktur.

Visa (NYSE:V), ein weltweit führendes Unternehmen im digitalen Zahlungsverkehr, gab heute bekannt, seinen Validator-Knoten im Tempo-Netzwerk offiziell in Betrieb genommen zu haben. Dies ist ein wichtiger Meilenstein beim weiteren Ausbau von Visas Führungsrolle in der Blockchain-Infrastruktur und seines Beitrags zur Gestaltung von Stablecoin-Zahlungen. Die Inbetriebnahme unterstreicht Visas Bestreben, kritische Blockchain-Abläufe im eigenen Haus zu betreiben und die Grundlagen für Innovationen im Onchain-Zahlungsverkehr zu stärken.

Tempo, die Blockchain der nächsten Generation für agentenbasierten Handel und Echtzeitzahlungen, hat sein Validator-Ökosystem um führende Partner aus den Bereichen Finanzdienstleistungen sowie Handel erweitert. Visa, Stripe und Zodia Custody by Standard Chartered werden die ersten externen Validatoren sein, die dem Tempo-Netzwerk beitreten. Weitere Teilnehmer will Tempo noch bekannt geben.

"Wir haben über Jahre hinweg unsere Kompetenz im Bereich Blockchain aufgebaut und erweitern diese Arbeit nun, indem wir kritische Blockchain-Infrastruktur selbst betreiben", sagte Cuy Sheffield, Leiter des Bereichs Krypto bei Visa. "Mit dem Betrieb eines Validators im Tempo-Netzwerk übertragen wir Visas Anspruch an Zuverlässigkeit, Sicherheit sowie Vertrauen auf Blockchain-Netzwerke und unterstützen damit die Entwicklung von Stablecoin-Zahlungssystemen, die den hohen Betriebsstandards entsprechen, die unsere Kunden und Partner erwarten."

Visas Validator-Knoten wurde intern konfiguriert und verwaltet. Dem vorausgegangen sind sechs Monate gemeinsamer Arbeit mit dem Engineering-Team von Tempo, um Visas sichere Infrastruktur direkt in das Tempo-Netzwerk zu integrieren. Dieser Ansatz rückt Visa ins Zentrum der Transaktionsvalidierung und unterstützt die Gesamtsicherheit des Netzwerks. Als Anker-Validator in dieser ersten Phase trägt Visa dazu bei, dass Tempo mit der Zuverlässigkeit, Resilienz sowie Leistungsfähigkeit betrieben wird, die für neue Anwendungsfälle im Zahlungsverkehr erforderlich sind.

"Visa verarbeitet Milliarden Transaktionen in fast allen Ländern der Welt. Genau diese betriebliche Disziplin suchen wir bei Validatoren auf Tempo, das für Zahlungen im Unternehmensmaßstab entwickelt wurde", sagte Nischay Upadhyayula, Leiter für Markteinführung bei Tempo. "Visa ist seit dem ersten Tag Entwicklungspartner, und der Beitritt als Validator ist eine natürliche Fortsetzung dieser Zusammenarbeit."

Die Inbetriebnahme des Validators steht im Einklang mit Visas laufendem Fahrplan für blockchaingetriebene Innovationen im Zahlungsverkehr und spiegelt Visas Bestreben wider, gemeinsam mit Partnern die Zukunft von Stablecoin-Zahlungen zu gestalten und dabei Resilienz, Interoperabilität sowie Sicherheit im gesamten Ökosystem zu stärken.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist Tempo?

Tempo ist eine speziell entwickelte Layer-1-Blockchain und auf agentenbasierten Handel sowie Zahlungen von Maschine zu Maschine ausgelegt.

F: Was ist ein Validator-Knoten?

Ein Validator-Knoten ist ein Computersystem, das an einem Blockchain-Netzwerk teilnimmt, indem es Transaktionen bestätigt und in Blöcken anordnet. Damit trägt es zur Sicherheit des Netzwerks bei, indem es den Konsens über den Zustand des Kontenbuchs aufrechterhält.

F: Warum betreibt Visa einen Validator-Knoten?

Der Betrieb eines Validator-Knotens ermöglicht Visa, seine umfassende technische Kompetenz direkt im Tempo-Netzwerk einzubringen und damit sichere, zuverlässige sowie skalierbare Onchain-Zahlungen zu unterstützen, die darauf ausgelegt sind, die Erwartungen von Kunden und Aufsichtsbehörden zu erfüllen.

F: Erhält Visa für diese Rolle eine Vergütung?

Validatoren auf Tempo werden in Stablecoins vergütet, wenn sie als "führende Validatoren" Transaktionen zu Blöcken bündeln, die der Blockchain hinzugefügt werden.

F: Ist Visa auch auf anderen Blockchains als Validator aktiv?

Ja. Visa wurde außerdem als erstes großes globales Zahlungsunternehmen ausgewählt, um als Super-Validator im Canton Network zu fungieren. Dort wird das Unternehmen Banken und Finanzinstituten dabei helfen, datenschutzwahrende Onchain-Zahlungsabläufe zu erkunden.

F: Wie können Unternehmen mit Visa zum Thema Krypto- oder Stablecoin-Strategie zusammenarbeiten?

Visa Consulting Analytics (VCA) bietet mit der Stablecoins Advisory Practice ein Beratungsangebot, das Kunden dabei unterstützt, Stablecoin-Strategien zu definieren sowie Onchain-Fähigkeiten aufzubauen, die auf ihre Geschäftsziele abgestimmt sind. Um mit einem Berater in Kontakt zu treten, schreiben Sie bitte eine E-Mail an VCA@visa.com.

Über Visa

Visa (NYSE: V) ist weltweit führend bei digitalem Zahlungsverkehr, was die Transaktionen zwischen Verbrauchern, Verkäufern, Finanzinstituten und Regierungsbehörden in mehr als 200 Ländern und Regionen erleichtert. Unsere Mission ist die Verbindung der Welt über ein innovatives, zuverlässiges und sicheres Zahlungsnetz. So können Menschen, Unternehmen und Wirtschaftssysteme gedeihen. Wir glauben, dass Wirtschaftssysteme, die jeden überall einschließen, jedem auch überall zunutze kommen. Teilnahme ist in unseren Augen entscheidend für die Zukunft des Zahlungsverkehrs. Mehr erfahren Sie unter Visa.com.

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