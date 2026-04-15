EQS-Ad-hoc: Gerresheimer AG / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge
Gerresheimer AG: Kreditgeber stimmen Fristverlängerung für Vorlage des testierten Jahres- und Konzernjahresabschlusses 2025 zu
Düsseldorf, 15. April 2026. Die Gerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6, "Gerresheimer") hat mit ihren Kreditgebern eine Einigung hinsichtlich der Fristverlängerung zur Vorlage des testierten Jahres- und Konzernabschlusses 2025 erreicht.
Ziel der Gesellschaft ist es weiterhin, den testierten Jahres- und Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 im Juni 2026 zu veröffentlichen.
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