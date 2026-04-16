Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Antimony Resources Corp. Mit mehr als 1.600 % Gewinn in einem Jahr zählt die Aktie von Antimony Resources zu den Überfliegern am deutschen Aktienmarkt. Doch das Ende der Fahnenstange ist noch längst nicht erreicht. Denn um das Rohstoffunternehmen aus Kanada ranken sich neue Spekulationen. Analysten trauen der Aktie daher noch hohe Kurssteigerungen zu. GBC Investment Research hat das Unternehmen kürzlich genauer unter die Lupe genommen und eine detaillierte Einschätzung mit Kursziel veröffentlicht, was eine exzellente Orientierung für Investoren sein kann.Den vollständigen Artikel lesen ...
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