VAT Group AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung
"Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR"
Sehr starker Auftragseingang im ersten Quartal 2026 dank hoher Kundennachfrage; Umsatzrealisierung infolge des Nahostkonflikts vorübergehend verzögert
Ergebnisse Q1 2026
Ausblick 2026
Prognose für Q2 2026
Konzern - erstes Quartal 2026
¹ gegenüber Vorquartal; ² gegenüber Vorjahr
Zusammenfassung Q1 2026
Im ersten Quartal 2026 setzte sich die seit Ende 2025 beobachtete starke Dynamik in der Nachfrage nach Produkten von VAT fort. Der Auftragseingang lag 17% über dem Vorquartal und unterstreicht die strukturell hohe Nachfrage nach Halbleiterfertigungskapazitäten. Investitionsankündigungen der Hyperscaler in Cloud Computing nahmen weiter zu: Die Gesamtinvestitionen für 2026 werden auf über USD 750 Mrd. geschätzt - mehr als zwei Drittel höher als 2025.
Jüngste Entwicklungen haben jedoch die Fähigkeit von VAT beeinträchtigt, die Anfang März kommunizierte Umsatzprognose zu erfüllen. Dies wurde am 31. März 2026 in einer Medienmitteilung kommuniziert. Der Ausbruch des Nahostkonflikts Ende Februar führte zu teilweisen und vorübergehenden Unterbrechungen in der Lieferkette von VAT und machte rasche Massnahmen erforderlich, um Warenlieferungen an Kunden umzuleiten. Obwohl VAT keine Materialien oder Komponenten direkt aus den Konfliktregionen bezieht, wurden einzelne Komponenten innerhalb der Lieferkette auf dem Transportweg blockiert. Insgesamt wird der negative Effekt auf den Umsatz im ersten Quartal auf rund CHF 20-25 Mio. geschätzt. Inzwischen konnte die Situation durch die Identifikation fehlender Komponenten, die Ausarbeitung alternativer Bezugsquellen (wo erforderlich) sowie beschleunigte Transporte über andere Kanäle entschärft werden. Sämtliche im ersten Quartal für die Lieferung an unsere Kunden vorgesehenen Aufträge sollen im zweiten Quartal ausgeliefert werden. VAT erwartet daher keine wesentlichen Auswirkungen auf den Umsatz-Ausblick für das Gesamtjahr 2026.
In der Business Unit Semiconductors lag der Auftragseingang 38% über dem Vorquartal und 65% über dem Vorjahresquartal - getragen von einer beispiellosen Nachfrage nach Fertigungsanlagen für Leading-Edge-Logic- und Memory-Chips. Der Umsatz ging in Q1 aufgrund der oben genannten logistischen Beeinträchtigungen zurück. In Advanced Industrials verzeichneten halbleiternahe Produkte im Bereich Scientific Instruments im Einklang mit dem Gesamtmarkt eine höhere Nachfrage. Industrial Coatings profitierte ebenfalls von mehr projektbezogenem Geschäft; in Research-Anwendungen hingegen gingen Auftragseingang und Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal zurück. In Global Service lag der Auftragseingang in Q1 2026 nach einem Lageraufbau in Q4 unter dem Vorquartal, jedoch 31% über dem Vorjahr - was die gestiegene Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien und Reparaturen bei hohen Auslastungsraten widerspiegelt.
Insgesamt belief sich der Auftragseingang des Konzerns im ersten Quartal auf CHF 356 Mio. und lag damit 47% über dem Vorjahresquartal (plus 67% zu konstanten Wechselkursen). Der Nettoumsatz sank gegenüber Vorjahr um 20% auf CHF 221 Mio. (minus 9% zu konstanten Wechselkursen).
Ausblick: KI-getriebener Ausbau der globalen Fab-Kapazitäten und Ausgaben im Leading-Edge-Bereich stützen den Ausblick 2026 von VAT
Da Branchenbeobachter für 2026 und 2027 keine Abschwächung der laufenden Investitionen in KI-Infrastruktur erwarten, sieht VAT den Markt am Beginn einer starken strukturellen Wachstumsphase: Die Nachfrage nach fortschrittlichen Logic- und Memory-Chips übersteigt die Fähigkeit der Industrie, das Angebot bereitzustellen. Marktbeobachter gehen zudem davon aus, dass der globale Halbleitermarkt die Marke von USD 1 Billion (USD 1'000 Mrd.) bereits 2027 überschreiten wird - drei Jahre früher als bisher prognostiziert. Weltweit befinden sich derzeit mehr als 110 Halbleiterfabriken im Bau, was eine starke Nachfrage nach Fertigungsequipment erwarten lässt - insbesondere im Leading-Edge-Bereich für Logic-Chips von 5nm und darunter sowie für HBM-Speicherchips.
Q1 2026 hat diese Trends bestätigt, und VAT erwartet in den kommenden Quartalen einen anhaltend kräftigen Ausbau der Fertigungsausrüstung. Gleichzeitig zeigt der Nahostkonflikt, dass Herausforderungen im aktuellen Wachstumsumfeld entstehen können - ausgelöst durch unvorhergesehene oder nicht beeinflussbare Auswirkungen entlang der umfangreichen Lieferkette. Dazu zählen geopolitische und makroökonomische Risiken, einschliesslich der Geldpolitik zentraler Volkswirtschaften. Diese bleibt 2026 ein wesentlicher Einflussfaktor für VAT und dürfte die Ergebnisse weiterhin durch FX-Gegenwind belasten. Die weltweit diversifizierte Produktionsplattform und das flexible Operating Model von VAT sorgen für Resilienz und ermöglichen es, externe Einflüsse wirksam zu steuern.
Vor diesem Hintergrund bekräftigt VAT die im Rahmen der Präsentation der Ergebnisse 2025 im März abgegebene Prognose und erwartet für das Gesamtjahr 2026 höhere Bestellungen, Umsätze, EBITDA und EBITDA-Marge als 2025. Auch Reingewinn und der freie Cashflow sollen 2026 über dem Vorjahresniveau liegen.
Segmentergebnisse Q1 2026
Valves
¹ Gegenüber Vorquartal; ² Gegenüber Vorjahr
Global Service
¹ Gegenüber Vorquartal; ² Gegenüber Vorjahr
Weitere Informationen
VAT führt heute, 16. April 2026, um 10:00 Uhr MESZ eine kurze Medien- und Investoren-Telefonkonferenz durch.
Zur Teilnahme wählen Sie bitte:
Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird auf der Website von VAT rund zwei Stunden nach dem Anlass verfügbar sein.
Ende der Adhoc-Mitteilung
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2309414 16.04.2026 CET/CEST