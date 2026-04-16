VAT Group AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Medienmitteilung zum Lagebericht Q1 2026



16.04.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





"Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR" Sehr starker Auftragseingang im ersten Quartal 2026 dank hoher Kundennachfrage; Umsatzrealisierung infolge des Nahostkonflikts vorübergehend verzögert Die hohe Nachfrage nach Leading-Edge-Halbleiterfertigungsanlagen sorgt für starken Auftragstrend bei VAT; Book-to-Bill-Verhältnis von 1,6x erreicht, während der Auftragsbestand weiter wächst

Konfliktbedingte Störungen in der Lieferkette verzögerten die Umsatzrealisierung

Umsatz von CHF 221 Mio. durch rund CHF 20-25 Mio. verzögerte Umsatzrealisierung im ersten Quartal negativ beeinflusst

Deutlich negativer Währungseffekt belastet Auftragseingang und Umsatz im ersten Quartal 2026

Positiver Ausblick für 2026 bestätigt Ergebnisse Q1 2026 Auftragseingang von CHF 356 Mio.: +17% gegenüber Vorquartal und +47% gegenüber Vorjahr (+19% bzw. +67% zu konstanten Wechselkursen) Zweitgrösster Auftragseingang in der Geschichte von VAT und ein weiterer Beleg für die beschleunigte Rampe - getragen von der hohen Nachfrage nach Halbleiterfertigungsanlagen für den Ausbau von Leading-Edge-Logic- und Memory-Kapazitäten

Umsatz von CHF 221 Mio.: -14% gegenüber Vorquartal und -20% gegenüber Vorjahr (-13% bzw. -9% zu konstanten Wechselkursen)

Book-to-Bill-Verhältnis von 1,6x; Auftragsbestand gegenüber Jahresende 2025 um 42% auf CHF 431 Mio. gestiegen Ausblick 2026 VAT bestätigt den positiven Ausblick, der mit der Veröffentlichung der Jahresergebnisse Anfang März kommuniziert wurde

Semiconductors : VAT erwartet weiteres Wachstum beim Ausbau von Leading-Edge-Fertigungskapazitäten zur Unterstützung der KI-getriebenen Nachfrage; WFE dürfte auf USD 130 Mrd. steigen; das direkte China-Geschäft dürfte seinen Wachstumskurs fortsetzen

: VAT erwartet weiteres Wachstum beim Ausbau von Leading-Edge-Fertigungskapazitäten zur Unterstützung der KI-getriebenen Nachfrage; WFE dürfte auf USD 130 Mrd. steigen; das direkte China-Geschäft dürfte seinen Wachstumskurs fortsetzen Global Service : weiteres Wachstum erwartet, da die Auslastungsraten in Halbleiterfabriken sehr hoch bleiben und die Nachfrage nach Fertigungskapazitäten die Upgrade-Aktivitäten antreibt

: weiteres Wachstum erwartet, da die Auslastungsraten in Halbleiterfabriken sehr hoch bleiben und die Nachfrage nach Fertigungskapazitäten die Upgrade-Aktivitäten antreibt Advanced Industrials : Wachstum erwartet, ausser in der Forschung - Halbleiter-nahe Geschäftsfelder sowie Energieerzeugung dürften den Grossteil des Wachstums liefern; Solar dürfte die Rückkehr von Investitionen sehen (auf niedrigem Niveau), während wissenschaftliche Instrumente und Industriebeschichtungen stetiges Wachstum zeigen dürften

: Wachstum erwartet, ausser in der Forschung - Halbleiter-nahe Geschäftsfelder sowie Energieerzeugung dürften den Grossteil des Wachstums liefern; Solar dürfte die Rückkehr von Investitionen sehen (auf niedrigem Niveau), während wissenschaftliche Instrumente und Industriebeschichtungen stetiges Wachstum zeigen dürften Insgesamt erwartet VAT, dass Auftragseingang, Umsatz, EBITDA, EBITDA-Marge, Reingewinn und freier Cashflow im Gesamtjahr 2026 über dem Niveau von 2025 liegen werden Prognose für Q2 2026 VAT erwartet einen Umsatz von CHF 265 Mio. - 295 Mio. sowie weiterhin ein Verhältnis von Aufträgen zu Verkäufen (book-to-bill) von über 1 Konzern - erstes Quartal 2026 in CHF Mio. Q1 2026 Q4 2025 Veränderung¹ Veränderung (Q4 25 FX) Q1 2025 Veränderung² Veränderung (Q1 25 FX) Auftragseingang 356.3 305.5 +16.6% +18.9% 241.7 +47.4% +67.1% Nettoumsatz 220.9 257.7 -14.3% -12.6% 275.1 -19.7% -9.2% Auftragsbestand 431.3 304.3 +41.7% 339.1 +27.2%

¹ gegenüber Vorquartal; ² gegenüber Vorjahr Zusammenfassung Q1 2026 Im ersten Quartal 2026 setzte sich die seit Ende 2025 beobachtete starke Dynamik in der Nachfrage nach Produkten von VAT fort. Der Auftragseingang lag 17% über dem Vorquartal und unterstreicht die strukturell hohe Nachfrage nach Halbleiterfertigungskapazitäten. Investitionsankündigungen der Hyperscaler in Cloud Computing nahmen weiter zu: Die Gesamtinvestitionen für 2026 werden auf über USD 750 Mrd. geschätzt - mehr als zwei Drittel höher als 2025. Jüngste Entwicklungen haben jedoch die Fähigkeit von VAT beeinträchtigt, die Anfang März kommunizierte Umsatzprognose zu erfüllen. Dies wurde am 31. März 2026 in einer Medienmitteilung kommuniziert. Der Ausbruch des Nahostkonflikts Ende Februar führte zu teilweisen und vorübergehenden Unterbrechungen in der Lieferkette von VAT und machte rasche Massnahmen erforderlich, um Warenlieferungen an Kunden umzuleiten. Obwohl VAT keine Materialien oder Komponenten direkt aus den Konfliktregionen bezieht, wurden einzelne Komponenten innerhalb der Lieferkette auf dem Transportweg blockiert. Insgesamt wird der negative Effekt auf den Umsatz im ersten Quartal auf rund CHF 20-25 Mio. geschätzt. Inzwischen konnte die Situation durch die Identifikation fehlender Komponenten, die Ausarbeitung alternativer Bezugsquellen (wo erforderlich) sowie beschleunigte Transporte über andere Kanäle entschärft werden. Sämtliche im ersten Quartal für die Lieferung an unsere Kunden vorgesehenen Aufträge sollen im zweiten Quartal ausgeliefert werden. VAT erwartet daher keine wesentlichen Auswirkungen auf den Umsatz-Ausblick für das Gesamtjahr 2026. In der Business Unit Semiconductors lag der Auftragseingang 38% über dem Vorquartal und 65% über dem Vorjahresquartal - getragen von einer beispiellosen Nachfrage nach Fertigungsanlagen für Leading-Edge-Logic- und Memory-Chips. Der Umsatz ging in Q1 aufgrund der oben genannten logistischen Beeinträchtigungen zurück. In Advanced Industrials verzeichneten halbleiternahe Produkte im Bereich Scientific Instruments im Einklang mit dem Gesamtmarkt eine höhere Nachfrage. Industrial Coatings profitierte ebenfalls von mehr projektbezogenem Geschäft; in Research-Anwendungen hingegen gingen Auftragseingang und Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal zurück. In Global Service lag der Auftragseingang in Q1 2026 nach einem Lageraufbau in Q4 unter dem Vorquartal, jedoch 31% über dem Vorjahr - was die gestiegene Nachfrage nach Verbrauchsmaterialien und Reparaturen bei hohen Auslastungsraten widerspiegelt. Insgesamt belief sich der Auftragseingang des Konzerns im ersten Quartal auf CHF 356 Mio. und lag damit 47% über dem Vorjahresquartal (plus 67% zu konstanten Wechselkursen). Der Nettoumsatz sank gegenüber Vorjahr um 20% auf CHF 221 Mio. (minus 9% zu konstanten Wechselkursen). Ausblick: KI-getriebener Ausbau der globalen Fab-Kapazitäten und Ausgaben im Leading-Edge-Bereich stützen den Ausblick 2026 von VAT Da Branchenbeobachter für 2026 und 2027 keine Abschwächung der laufenden Investitionen in KI-Infrastruktur erwarten, sieht VAT den Markt am Beginn einer starken strukturellen Wachstumsphase: Die Nachfrage nach fortschrittlichen Logic- und Memory-Chips übersteigt die Fähigkeit der Industrie, das Angebot bereitzustellen. Marktbeobachter gehen zudem davon aus, dass der globale Halbleitermarkt die Marke von USD 1 Billion (USD 1'000 Mrd.) bereits 2027 überschreiten wird - drei Jahre früher als bisher prognostiziert. Weltweit befinden sich derzeit mehr als 110 Halbleiterfabriken im Bau, was eine starke Nachfrage nach Fertigungsequipment erwarten lässt - insbesondere im Leading-Edge-Bereich für Logic-Chips von 5nm und darunter sowie für HBM-Speicherchips. Q1 2026 hat diese Trends bestätigt, und VAT erwartet in den kommenden Quartalen einen anhaltend kräftigen Ausbau der Fertigungsausrüstung. Gleichzeitig zeigt der Nahostkonflikt, dass Herausforderungen im aktuellen Wachstumsumfeld entstehen können - ausgelöst durch unvorhergesehene oder nicht beeinflussbare Auswirkungen entlang der umfangreichen Lieferkette. Dazu zählen geopolitische und makroökonomische Risiken, einschliesslich der Geldpolitik zentraler Volkswirtschaften. Diese bleibt 2026 ein wesentlicher Einflussfaktor für VAT und dürfte die Ergebnisse weiterhin durch FX-Gegenwind belasten. Die weltweit diversifizierte Produktionsplattform und das flexible Operating Model von VAT sorgen für Resilienz und ermöglichen es, externe Einflüsse wirksam zu steuern. Vor diesem Hintergrund bekräftigt VAT die im Rahmen der Präsentation der Ergebnisse 2025 im März abgegebene Prognose und erwartet für das Gesamtjahr 2026 höhere Bestellungen, Umsätze, EBITDA und EBITDA-Marge als 2025. Auch Reingewinn und der freie Cashflow sollen 2026 über dem Vorjahresniveau liegen. Segmentergebnisse Q1 2026 Valves in CHF Mio. Q1 2026 Q4 2025 Veränderung¹ Q1 2025 Veränderung² Auftragseingang 303.9 237.0 28.2% 201.5 50.8% Semiconductors 271.5 197.3 37.6% 165.0 64.5% Advanced Industrials 32.4 39.7 -18.4% 36.5 -11.2% Auftragsbestand 384.4 259.0 48.4% 307.8 24.9% Nettoumsatz 170.3 203.6 -16.3% 232.3 -26.7% Semiconductors 138.3 164.0 -15.7% 192.7 -28.2% Advanced Industrials 32.0 39.6 -19.2% 39.6 -19.2% Intersegment-Umsätze 21.3 20.8 2.3% 17.3 23.1% Segment-Nettoumsatz 191.6 224.4 -14.6% 249.7 -23.3%

¹ Gegenüber Vorquartal; ² Gegenüber Vorjahr Global Service in CHF Mio. Q1 2026 Q4 2025 Veränderung¹ Q1 2025 Veränderung² Auftragseingang 52.5 68.6 -23.5% 40.2 30.5% Auftragsbestand 46.9 45.3 3.5% 31.3 49.8% Nettoumsatz 50.6 54.0 -6.3% 42.8 18.2% Intersegment-Umsätze -- -- -- Segment-Nettoumsatz 50.6 54.0 -6.3% 42.8 18.2%

¹ Gegenüber Vorquartal; ² Gegenüber Vorjahr Weitere Informationen VAT führt heute, 16. April 2026, um 10:00 Uhr MESZ eine kurze Medien- und Investoren-Telefonkonferenz durch. Zur Teilnahme wählen Sie bitte:

+41 58 810 70 00 (Schweiz / Rest der Welt)

+44 207 098 0702 (UK)

+1 631 570 5612 (USA) Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz wird auf der Website von VAT rund zwei Stunden nach dem Anlass verfügbar sein. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

VAT Group AG

Head Marketing, Communications,

Investor Relations

Michel R. Gerber

T +41 81 553 70 13

investors@vatgroup.com

Investor Relations

Christopher Wickli

+41 81 553 75 39

Ende der Adhoc-Mitteilung