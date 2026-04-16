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FUCHS präsentiert neue Strategie: Mit "FOCUS TO WIN" auf dem Weg zum 100-jährigen Jubiläum



16.04.2026 / 07:00 CET/CEST

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FUCHS präsentiert neue Strategie: Mit "FOCUS TO WIN" auf dem Weg zum 100-jährigen Jubiläum Mannheim, 16. April 2026 - Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe stellt heute im Rahmen ihres Kapitalmarkttags am Hauptsitz in Mannheim die neue Strategie FUCHS100 vor. Der Name steht für den Weg bis zum 100-jährigen Firmenjubiläum im Jahr 2031 und führt die FUCHS2025-Strategie evolutionär fort. Die FUCHS100-Strategie richtet den Fokus auf die drei Handlungsfelder Growth, Sustainability und People. Unter der Mission "FOCUS TO WIN" konzentriert sich FUCHS auf Fokusbereiche mit dem größten Wachstumspotenzial und stärkt seine Position als technologiegetriebenes Unternehmen mit kundenspezifischen Schmierstofflösungen für unterschiedlichste Anwendungen. Gleichzeitig treibt FUCHS die Verzahnung globaler, regionaler und lokaler Strukturen weiter voran. Ziel ist es, die Nähe zum Kunden vor Ort zu stärken, mit globaler Reichweite zu kombinieren und so die Grundlage für profitables Wachstum zu schaffen. Der Konzern hat sich bis 2031 klare finanzielle Ziele gesetzt: Umsatz im Bereich von 4,0-4,5 Mrd.EUR

EBIT im Bereich von 550-600 Mio. EUR

EBIT-Marge im Bereich von 13-15%

Die Ziele einer jährlichen Dividendensteigerung sowie einer Cash Conversion Rate von 0,8 wurden bereits im FUCHS2025-Strategiezyklus erreicht und gelten auch im Rahmen der FUCHS100-Strategie weiterhin. Die Zielsetzung steht unter dem Vorbehalt normaler Marktkonditionen. Den Mittelfristzielen liegen dabei die Wechselkurse zu Ende des Jahres 2025 sowie die Annahme einer stabilen Entwicklung von Rohstoffkosten und Preisen zugrunde. Annahmen und Fortschritte sollen jährlich auf ihre Auswirkungen auf die Zielerreichung überprüft werden. Von FUCHS2025 zu FUCHS100

"Durch die klare Segmentierung konnten wir Wachstumschancen gezielter erschließen, Kundenbedürfnisse schneller und individueller adressieren sowie Best Practices global teilen und skalieren", blickt Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender FUCHS SE, auf die Erfolge von FUCHS2025 zurück. "Diese Fokussierung hat zur Stärkung unserer Marktposition beigetragen. Gleichzeitig haben wir unsere Strukturen und Unternehmenskultur weiterentwickelt. Auf dieser soliden Basis werden wir mit FUCHS100 aufbauen, um unsere Marktposition nachhaltig zu festigen und weiter zu wachsen." Marktdynamik und Megatrends eröffnen Wachstumschancen

Die Schmierstofflösungen von FUCHS helfen Kunden weltweit, ihre Prozesse effizienter zu gestalten, Ressourcen zu schonen und "mehr mit weniger" zu erreichen. Vor dem Hintergrund einer wachsenden Weltbevölkerung, globaler Megatrends und sich rasant weiter entwickelnder Technologien, wird dieser Ansatz immer wichtiger. Der Schmierstoffmarkt bleibt stabil, differenziert sich jedoch. Technische und regulatorische Anforderungen steigen sowohl in volumenstarken Segmenten als auch in Spezialanwendungen. Kunden erwarten global harmonisierte Lösungen mit lokaler Anpassungsfähigkeit. "Marktdynamik und Megatrends eröffnen uns neue Wachstumschancen, genau dort, wo die Stärken von FUCHS liegen. Mit unserer umfassenden technologischen Schmierstoffexpertise, einem breit diversifizierten Portfolio und einer globalen Infrastruktur mit ausgeprägter lokaler Kundennähe sind wir bei FUCHS hervorragend positioniert, sowohl volumenstarke Märkte als auch hochspezialisierte Segmente erfolgreich zu bedienen", sagt Dr. Timo Reister, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der FUCHS SE und verantwortlich für den FUCHS100-Strategiezyklus. "Um diese Chancen gezielt zu realisieren, setzen wir mit FUCHS100 unter der klaren Mission "FOCUS TO WIN" den Schwerpunkt in den drei Handlungsfeldern Growth, Sustainability und People." Growth - Priorisieren globaler Fokusbereiche mit größtem Wachstumspotenzial

Profitables Wachstum steht im Zentrum der FUCHS100-Strategie. Es wurden sechs globale Fokusbereiche identifiziert, die für FUCHS ein besonders hohes Wachstumspotenzial bieten: Automotive Aftermarket, Customer Brands, Rotary Motion, New Mobility, Performance Greases sowie Special Application Solutions. Zur Umsetzung setzt FUCHS auf skalierbares Wachstum, indem bestehende Stärken sowie die globale Präsenz und Infrastruktur gezielt genutzt und lokal sowie regional vernetzt werden. Der strategische Fokus liegt darauf, den Marktzugang zu erweitern, das fundierte technische Know-How, Anwendungswissen und ausgeprägte Kundennähe zu steigern sowie die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig durch operative Exzellenz auszubauen.



Sustainability - Nachhaltigkeit als messbarer Kundennutzen

Nachhaltigkeit ist für den Konzern ein zentrales Anliegen. FUCHS reduziert konsequent den eigenen CO2-Fußabdruck mit dem Ziel, bis 2050 Netto-Null zu erreichen. Gleichzeitig tragen die Schmierstofflösungen von FUCHS dazu bei, dass Kunden ihre Prozesse effizienter gestalten können: Sie reduzieren Reibung, verlängern die Lebensdauer von Maschinen und sparen Energie. Schmierstoffe haben das Potenzial, mehr CO2 einzusparen, als für ihre Herstellung erforderlich ist. Dieser messbare Kundennutzen soll künftig noch transparenter dargestellt und als Teil des Wertversprechens kommuniziert werden. People - Gemeinsam eine Winning Culture entwickeln

FUCHS hat im letzten Strategiezyklus großen Wert auf die Entwicklung der Unternehmenskultur gelegt. Dies wurde durch die Ergebnisse der ersten globalen Mitarbeiterbefragung Ende 2025 bestätigt. Knapp 90% der Mitarbeitenden sind stolz, für FUCHS zu arbeiten. "Wir haben das beste Team in der Branche und werden unsere Mitarbeitenden weiterhin gezielt fördern, unsere Kultur weiter stärken und das Unternehmen so fit für die Zukunft machen. Dabei stehen die Hebel Empowerment und Winning Culture im Fokus. Unsere bereits starke Kultur wollen wir weiterentwickeln, indem wir unseren einzigartigen, familienorientierten Spirit noch stärker mit der Ambition verbinden, Spitzenleistungen zu erzielen. Im Rahmen der FUCHS100-Strategie fördern wir besonders die länder- und funktionsübergreifende Zusammenarbeit und bauen eine leistungsorientierte Organisation auf - mit KPI-Fokus und datenbasierten Entscheidungen. Beides ist entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie", betont Fuchs. FUCHS SE

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1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle

Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die knapp 7.000 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen dafür in einen intensiven Kundendialog - und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Zusatzinformationen FUCHS100 Growth-Fokusbereiche 1. Automotive Aftermarket

Das größte Segment des globalen Schmierstoffmarkts, das alle Fahrzeugtypen bedient, z.B. Pkw, Lkw, Land- und Forstwirtschaftsgeräte, Off-Highway-Fahrzeuge oder Zweiräder. 2. Customer Brands

FUCHS-Produkte, die unter der Marke des Kunden verkauft werden. Üblicherweise für industrielle oder automotive OEMs bzw. Händler zugeschnitten und mit speziellen Services unterstützt. 3. Rotary Motion

Industrielle Anwendungen, bei denen Leistung über rotierende Bewegungen übertragen wird, z.B. in Industriegetrieben, Kompressoren, Kühlsystemen und Pumpen. 4. Performance Greases

Schmierfette sind verdickte Schmieröle. Ihre Leistungsfähigkeit beruht auf modernster Chemie, präzisen Herstellungsprozessen und spezifischem Anwendungs-Know-How. Sie kommen beispielsweise in folgenden Bereichen zum Einsatz: Lager, Automobilkomponenten, Windkraft und Bergbau. 5. New Mobility

Schmierstoff- und Kühllösungen für alle Arten von Fahrzeugen mit neuer Antriebstechnologie (New Energy Vehicle, NEV), einschließlich deren Wartung, Produktion und zugehöriger Ökosysteme. 6. Special Application Solutions

Schmierstofflösungen und Services für Anwendungen mit spezifischen Kundenanforderungen sowie hohen technischen und regulatorischen Anforderungen, z.B. in den Bereichen Lebensmittel, Medizin, Halbleiter und Schienenverkehr. Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der FUCHS SE beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Beschaffungspreise, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der Schmierstoffindustrie gehören. Die FUCHS SE übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergebnisse mit den in dieser Pressemitteilung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.



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