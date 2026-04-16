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Schwache Nachfrage schlägt sich im 2025er Zahlenwerk von R. STAHL nieder - Für 2026 erwartet der Vorstand eine Stabilisierung des Geschäfts auf verhaltenem Niveau



16.04.2026 / 07:30 CET/CEST

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Schwache Nachfrage schlägt sich im 2025er Zahlenwerk von R. STAHL nieder - Für 2026 erwartet der Vorstand eine Stabilisierung des Geschäfts auf verhaltenem Niveau R. STAHL hat heute den Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht

Konzernumsatz gibt um 9,1 % auf 313,0 Mio. € nach - Das EBITDA vor Sondereinflüssen bleibt aufgrund positiver Einmaleffekte stabil bei 34,4 Mio. € (Vorjahr: 34,4 Mio. €)

Auftragseingang liegt mit 306,5 Mio. € unter Vorjahresniveau (327,6 Mio. €). Der Free Cashflow fällt auf -0,3 Mio. € (Vorjahr:

+14,8 Mio. €)

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet der Vorstand einen gegenüber 2025 leicht rückläufigen Umsatz zwischen 285 Mio. € bis 300 Mio. € sowie ein EBITDA vor Sondereinflüssen von 22 Mio. € bis 27 Mio. €

Mit dem Anfang des Jahres aufgesetzten Zukunftsprogramm NEXUS wird R. STAHL die Ertragskraft steigern sowie sich mittel- und langfristig zum globalen Lösungsanbieter im Explosionsschutz weiterentwickeln Waldenburg, 16. April 2026 - R. STAHL hat heute den Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht. Die weltweiten wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten und Konflikte haben die Investitionsbereitschaft der Kunden im Geschäftsjahr 2025 spürbar eingetrübt. Die schwache Nachfrage wirkte sich negativ auf die Geschäftsentwicklung von R. STAHL aus. Mit dem Zukunftsprogramm NEXUS wird R. STAHL den Herausforderungen entgegenwirken und das Unternehmen langfristig erfolgreich ausrichten. Umsatz fällt um 9,1 % auf 313,0 Mio. € - Auftragseingang liegt ebenfalls unter dem Vorjahreswert

Die aus nahezu allen Kundenbranchen rückläufige Nachfrage führte im Geschäftsjahr 2025 insgesamt zu einem Rückgang der Erlöse. So fiel der Umsatz von R. STAHL von Januar bis Dezember 2025 um 31,2 Mio. € oder 9,1 % auf 313,0 Mio. € (Vorjahr: 344,1 Mio. €). Der im Juli angepasste Prognosekorridor lag bei 320 Mio. € bis 330 Mio. €. Das Unternehmen verbuchte in allen Absatzregionen niedrigere Umsätze. Am wenigsten stark gingen die Erlöse in der Zentralregion (Afrika und Europa ohne Deutschland) zurück. Sie lagen mit 152,5 Mio. € um 6,3 % unter dem Vorjahreswert. In Deutschland fiel der Umsatz um 10,2 % auf 71,5 Mio. €. Deutlichere Minuszeichen verzeichneten die Absatzregionen Amerika (- 13,9 %) und Asien/Pazifik (- 11,6 %). Der Auftragseingang litt ebenfalls unter der Investitionszurückhaltung und fiel 2025 um 21,0 Mio. € auf 306,5 Mio. €. Der Auftragsbestand verringerte sich zum Ende 2025 auf 90,9 Mio. € (Vorjahr: 95,8 Mio. €). Ertragskraft wegen temporär positiver Einmaleffekte auf hohem Niveau - Free Cashflow deutlich niedriger als im Vorjahr

Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) vor Sondereinflüssen lag trotz rückläufiger Erlöse mit 34,4 Mio. € auf dem Niveau des Vorjahres (34,4 Mio. €). Der im Juli angepasste Prognosekorridor lag bei 25 Mio. € bis 30 Mio. €. Für das hohe EBITDA vor Sondereinflüssen waren temporär positive Einmaleffekte im Bereich der Material- und Personalkosten sowie ein durch Großprojekte kurzfristig erhöhter Umsatz im Dezember verantwortlich. Die positive Entwicklung des EBIDTA vor Sondereinflüssen im vierten Quartal 2025 spiegelt nicht die grundsätzlich global zurückhaltende Geschäftsentwicklung von R. STAHL wider. Der Free Cashflow ging 2025 überwiegend aufgrund des niedrigeren Konzernergebnisses und des gestiegenen Working Capital um 15,1 Mio. € auf -0,3 Mio. € (Vorjahr: +14,8 Mio. €) zurück. Hierfür hatte R. STAHL im Juli einen ausgeglichenen Wert prognostiziert. Bedingt durch das positive Konzernergebnis von 3,0 Mio. € (Vorjahr: +5,8 Mio. €) und der leicht rückläufigen Bilanzsumme stieg die Eigenkapitalquote im Geschäftsjahr 2025 auf 29,2 % (Vorjahr: 27,3 %). Mit den genannten Zahlen bestätigt R. STAHL die am 24. Februar 2026 veröffentlichten Vorabzahlen. Zukunftsprogramm NEXUS - Marktpotenziale in bestehenden und neuen Märkten nutzen

R. STAHL startete im Februar 2026 das Zukunftsprogramm NEXUS. Damit wird das Unternehmen seine Ertragskraft steigern sowie sich mittel- und langfristig zum globalen Lösungsanbieter im Bereich Explosionsschutz und raue Umgebungen (Harsh Environments) weiterentwickeln. Im laufenden Jahr legt der Vorstand den Fokus auf die wirtschaftliche Stabilisierung des Unternehmens. Zudem werden die strukturellen und inhaltlichen Grundlagen geschaffen, um ab 2027 die Wachstumschancen in bestehenden und neuen Märkten zu nutzen. Bei der erfolgreichen Umsetzung von NEXUS nehmen die Themen Digitalisierung, Internationalisierung, Ausbau des Service- und Lösungsgeschäfts sowie die intensivere Zusammenarbeit im Konzern eine zentrale Rolle ein. R. STAHL schafft 2026 die Basis für eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft - Vorstand erwartet für 2026 einen leichten Umsatz- und Ergebnisrückgang

Für 2026 erwartet das Unternehmen für die Schlüsselmärkte Deutschland und Europa einen weiteren Rückgang der Investitionen, vor allem in den relevanten Branchen wie der chemischen Industrie. Prognoseunsicherheiten bestehen hauptsächlich wegen der nicht einschätzbaren Entwicklungen und Folgen geopolitischer Konflikte, der internationalen Zollpolitik sowie möglicher Handelskonflikte und Lieferkettenprobleme. Auf Basis der weiterhin zurückhaltenden Investitionsbereitschaft der Kunden zu Jahresbeginn sowie dem rückläufigen Auftragsbestand erwartet der Vorstand für das Gesamtjahr 2026 einen Konzernumsatz zwischen 285 Mio. € und 300 Mio. € (2025: 313,0 Mio. €). Für das EBITDA vor Sondereinflüssen prognostiziert das Unternehmen für das laufende Geschäftsjahr einen Wert zwischen 22 Mio. € und 27 Mio. € (2025: 34,4 Mio. €). Beim Free Cashflow rechnet R. STAHL 2026 mit einem ausgeglichenen Wert (2025: -0,3 Mio. €). "2026 wird ein herausforderndes Jahr für das R. STAHL Team. Die derzeitigen wirtschaftlichen und geopolitischen Unsicherheiten belasten die Investitionsentscheidungen unserer Kunden. Zudem bewegen sich unsere Märkte weg von Europa hin nach Asien und Amerika. Auf diese Herausforderungen muss R. STAHL flexibel und dynamisch reagieren. Mit NEXUS werden wir im laufenden Jahr das wirtschaftliche und strukturelle Fundament schaffen, um ab 2027 einen nachhaltig erfolgreichen profitablen Wachstumskurs einzuschlagen", sagt Dr. Claus Bischoff, CEO bei R. STAHL und ergänzt: "Unsere bestehenden und neuen Märkte bieten enorme Chancen. Diese gilt es zu nutzen, um R. STAHL langfristig als international führenden Player im Markt für elektrischen Explosionsschutz und raue Umgebungen (Harsh Environments) erfolgreich zu positionieren. R. STAHL soll auf diesem Weg für ein menschenorientiertes Unternehmensbild stehen, das jeden einlädt, das Unternehmen aktiv mitzugestalten, 'von uns für uns'". Kennzahlen des R. STAHL Konzerns für das Geschäftsjahr 2025 nach IFRS in Mio. € 2025 2024 Veränd.

in % Umsatz 313,0 344,1 -9,1 Auftragseingang 306,5 327,6 -6,4 Auftragsbestand zum 31. Dezember 90,9 95,8 -5,1 EBITDA vor Sondereinflüssen1) 34,4 34,4 0,0 in % vom Umsatz 11,0 10,0 EBITDA 25,5 33,8 -24,6 EBIT 6,6 15,8 -58,3 Konzernergebnis 3,0 5,8 -48,9 Ergebnis je Aktie (in €) 0,46 0,90 -48,3 Dividende je Aktie (in €) 0 0 n. a. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 13,4 28,6 -53,4 Free Cashflow -0,3 14,8 n. a. Abschreibungen 18,9 18,0 +5,1 Investitionen2) 13,5 13,8 -2,0 Bilanzsumme zum 31. Dezember 258,9 265,2 -2,4 Eigenkapital zum 31. Dezember 75,7 72,3 +4,6 Eigenkapitalquote zum 31. Dez. (in %) 29,2 27,3 Nettofinanzverbindlichkeiten zum 31. Dez.3) 34,9 28,7 +21,6 Mitarbeitende zum 31. Dezember4) 1.659 1.743 -4,8

1) Sondereinflüsse: Restrukturierungsaufwand, außerplanmäßige Abschreibungen, Aufwendungen für die Konzeption und Umsetzung von IT-Projekten, M&A-Aufwand, Erträge und Verluste aus Entkonsolidierungsvorgängen sowie Erträge und Verluste aus der Veräußerung nicht-betriebsnotwendigen Anlagevermögens

2) Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen

3) Verzinsliche Darlehen abzüglich liquider Mittel

4) ohne Auszubildende Bei Prozent- und Zahlenangaben können Rundungsdifferenzen auftreten. Die Vorzeichenangabe der Veränderungsraten richtet sich nach mathematischen Gesichtspunkten. Veränderungsraten >+100 % werden als >+100 % angegeben, Veränderungsraten <-100 % als "n. a." (nicht anwendbar). Hinweis

Der Geschäftsbericht 2025 sowie das Magazin "Mit Sicherheit." stehen auf unserer Internetseite unter dem folgenden Link zum Download bereit (Unternehmen - Investor Relations - IR News und Ad hoc Mitteilungen - Finanzberichte): https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/finanzberichte/ Die Quartalsmitteilung zum ersten Quartal 2026 wird R. STAHL am 7. Mai 2026 veröffentlichen Earnings Call zu den Geschäftszahlen 2025 der R. STAHL AG und

des R. STAHL Konzerns

Der Vorstand der R. STAHL AG wird im Rahmen eines Earnings Calls die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 heute um 10.00 Uhr erläutern und einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben. Anschließend steht er für Fragen zur Verfügung. Die Videokonferenz findet in englischer Sprache statt. Der Earnings Call wird auf dem ResearchHub von mwb durchgeführt werden. Bitte registrieren Sie sich für den Call mit folgendem Link: https://research-hub.de/events/registration/2026-04-16-10-00/RSL2-GR . Eine Aufzeichnung der Veranstaltung finden Sie im Anschluss sowohl auf dem ResearchHub als auch auf unserer Unternehmenswebsite im Bereich Unternehmen > Investor Relations > IR News und Ad hoc News > Veranstaltungen und Präsentationen ( https://r-stahl.com/de/global/unternehmen/investor-relations/ir-news-und-publikationen/veranstaltungen-und-praesentationen/ ). Auf das Gespräch mit Ihnen freuen wir uns. Finanzterminkalender 2026

7. Mai Quartalsmitteilung zum 1. Quartal 2026

16. Juni 33. ordentliche Hauptversammlung

6. August Zwischenbericht zum 1. Halbjahr 2026

5. November Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2026 Über R. STAHL - www.r-stahl.com

R. STAHL ist einer der weltweit führenden Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum erstreckt sich über die Portfoliosegmente Electrical, Automation sowie Lighting und wird abgerundet vom Querschnittsbereich Customer Solutions. Typische Anwender sind die chemische- und pharmazeutische Industrie, die Öl- & Gasindustrie - inklusive LNG-Anwendungen - sowie die Nahrungs- und Genussmittelbranche. Die meisten der R. STAHL Produkte sind zudem für den Einsatz mit Wasserstoff zugelassen. 2025 erwirtschafteten 1.659 Mitarbeiter weltweit einen Umsatz von 313 Mio. €. Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5).

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Information enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von R. STAHL beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass sich die Erwartungen auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem: Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführung von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte oder Dienstleistungen und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch R. STAHL ist weder geplant noch übernimmt R. STAHL die Verpflichtung dafür. Die Inhalte dieser Information sprechen alle Geschlechter gleichermaßen an. Lediglich aus Gründen der Lesbarkeit und ohne jede Diskriminierungsabsicht wird die männliche Form verwendet. Damit sind alle Geschlechter einbezogen.

Kontakt

R. STAHL AG

Judith Schäuble

Director Corporate Communications & Investor Relations

Am Bahnhof 30

74638 Waldenburg (Württ.)

Deutschland



Tel. +49 7942 943-1396

investornews@r-stahl.com



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