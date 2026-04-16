Raumfahrt galt lange als Spielfeld staatlicher Agenturen oder milliardenschwerer Visionäre. Das ändert sich gerade fundamental. SpaceX, das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, steht offenbar unmittelbar vor einem Börsengang - und mit einer erwarteten Bewertung von 1,5 bis 1,7 Billionen Dollar wäre es eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Für Investoren ist das keine abstrakte Meldung, sondern ein konkreter Handlungsauftrag. von Audun Wickstrand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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