Angesichts der Tatsache, dass der Krieg im Iran zu kräftig gestiegenen Öl- und Gaspreisen geführt hat und die Weltwirtschaft deutlich belastet, schlägt sich die Aktie des konjunkturabhängigen und energieintensiven Chemieriesen BASF sehr gut. Und es gibt Entwicklungen, die beim DAX-Titel für weiteren Optimismus sorgen.Vor allem drei Aspekte dürften den BASF-Aktionären derzeit gefallen:China wächst weiterDie Konjunktur in China hat sich im ersten Quartal 2026 überraschend stark entwickelt. So kletterte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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