NurExone Aufbruch in den US-Markt für Exosomen

Anzeige / Werbung

NurExone Biologic Inc. und BioXtek rücken enger zusammen. Wie beide Unternehmen mitteilen, hat die US-Tochter Exo-Top eine unverbindliche Absichtserklärung mit dem in Florida ansässigen Unternehmen unterzeichnet. Ziel ist es, eine strategische Partnerschaft im Bereich regenerativer Therapien zu prüfen. Im Fokus steht die Herstellung und Kommerzialisierung von Exosomen.

Konkret wollen die Parteien ausloten, wie sich Produktionskapazitäten, klinische Versorgung und Vermarktung von aus Knochenmark gewonnenen mesenchymalen Stammzell-Exosomen (MSC) gemeinsam vorantreiben lassen. Die Zusammenarbeit soll die Master Cell Bank von Exo-Top mit der US-Infrastruktur von BioXtek verbinden. So könnten klinische Programme beschleunigt und die kommerzielle Versorgung ausgeweitet werden. Gleichzeitig adressiert der Ansatz einen dynamisch wachsenden Markt. Besonders im Bereich der regenerativen Ästhetik wird ein starkes Wachstum erwartet.

Kombination aus Technologie und Infrastruktur

Die geplante Zusammenarbeit zielt darauf ab, die Produktionsbereitschaft zu stärken, klinische Zeitpläne zu beschleunigen und zusätzliche kommerzielle Möglichkeiten für die Exosomenplattform zu erschließen. BioXtek bringt eine operative US-GMP-Anlage sowie etablierte Produktionskapazitäten ein. Auf der anderen Seite steht das proprietäre Know-how von NurExone sowie die Master Cell Bank als standardisierte Quelle für MSC-Exosomen.

BioXtek sieht in der Plattform von NurExone eine hohe Konsistenz und Qualität im Produktionsansatz. In Kombination mit eigener Infrastruktur und Marktpräsenz könnte die Technologie schneller in konkrete Anwendungen überführt werden. Gleichzeitig eröffnet sich die Perspektive, im entstehenden Exosomenmarkt eine starke Position aufzubauen.

Ein zentraler Baustein ist die proprietäre Master Cell Bank von NurExone. Sie soll gleichbleibende Qualität sichern, den Technologietransfer erleichtern und die skalierbare GMP-Produktion ermöglichen.

Fokus auf Produktion, Märkte und klinische Entwicklung

Die Absichtserklärung definiert mehrere Prüfbereiche. Ein Schwerpunkt liegt auf der Sicherstellung konstanter Produktionsprozesse und der Vorbereitung auf GMP-Standards. Ziel ist eine verlässliche Herstellung von Charge zu Charge.

Zudem planen die Partner gemeinsame Strategien für die Versorgung der USA und internationaler Märkte. Im Fokus stehen Anwendungen wie Wundversorgung, Schmerzmanagement und orthopädische Behandlungen. Dabei könnte auch die regulatorische Situation in Florida genutzt werden, die bestimmte Stammzelltherapien unter klaren Sicherheits- und Regulierungsanforderungen erlaubt. Darüber hinaus soll die Versorgung internationaler Märkte geprüft werden.

Ein weiterer Punkt ist die Beschleunigung klinischer Studien. BioXtek könnte die Herstellung naiver Exosomen für US-Studien von NurExones Leitkandidat ExoPTEN unterstützen. Damit ergibt sich ein potenzieller Weg in Richtung FDA-Zulassung für Behandlungen bei akuten Rückenmarksverletzungen und Schädigungen des Sehnervs.

Klare Rollenverteilung und nächste Schritte

Die geplante Struktur der Zusammenarbeit sieht eine klare Aufgabenteilung vor. Exo-Top liefert Plattform-Know-how und unterstützt den Technologietransfer zur Herstellung naiver MSC-Exosomen. BioXtek könnte als GMP-Produktions- und kommerzieller Partner für Produktion und Versorgung fungieren. Zudem stehen mögliche kundenspezifische Vertriebsrechte im Raum. Gleichzeitig kann Exo-Top die produzierten Exosomen für die Entwicklung eigener Therapien und Nanomedikamente nutzen.

Die Absichtserklärung bildet den Rahmen für weitere Gespräche. Eine finale Partnerschaft hängt von üblichen Bedingungen ab, darunter Due Diligence, Meilensteine, Vertragsverhandlungen, Genehmigungen der Gremien sowie regulatorische Freigaben.

Parallel rücken die Anwendungen stärker in den Fokus. Exosomen gelten als vielseitig einsetzbar in therapeutischen, ästhetischen und Wellness-orientierten Bereichen. Ihre biologische Wirkstofffracht wird unter anderem für Hautverjüngung, Anti-Aging, diabetische Geschwüre und Haarregeneration untersucht.

Exo-Top und BioXtek prüfen daher die Versorgung und Herstellung für verschiedene Indikationen, darunter Wundversorgung, Schmerzmanagement und Orthopädie. Voraussetzung bleibt die Einhaltung aller regulatorischen Vorgaben sowie der Abschluss einer finalen Vereinbarung.

Kostenlose Tickets & spannende Small- und?MidCaps?auf der INVEST 2026 in Stuttgart???

Am 17. und 18. April sind wir auf der INVEST in Stuttgart vertreten - und präsentieren dort 15 spannende Unternehmen aus Österreich und Australien aus so unterschiedlichen Branchen wie Seltene Erden, Bauwesen, Luftfahrt, Technologie, Finanzen und Kommunikation auf unserem Gemeinschaftsstand. Bei den vorgestellten Gesellschaften handelt es sich überwiegend um Small- und?MidCaps?mit attraktiven Wachstumsstrategien und interessanten Investmentstorys. Nutzen Sie die Gelegenheit, die Unternehmensvertreter persönlich kennenzulernen, Ihre Fragen direkt zu stellen und sich aus erster Hand über aktuelle Entwicklungen und Zukunftspläne zu informieren. Als besonderes Extra stellen wir Ihnen gerne kostenfreie Eintrittskarten zur INVEST zur Verfügung. Schreiben Sie uns dazu einfach eine kurze Nachricht - wir senden Ihnen Ihr Gratisticket gerne zu. Wir freuen uns, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand persönlich begrüßen zu dürfen und gemeinsam mit Ihnen einen spannenden Austausch rund um internationale Investmentchancen zu führen. Bei Interesse an einem kostenlosen Ticket oder bei Fragen melden Sie sich jederzeit gerne an Eva Reuter:?e-reuter@dr-reuter.eu?mit dem Betreff?"INVEST Tickets 2026"??

----

Lassen Sie sich in den Verteiler für NurExone Biologic und/oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler NurExone" und/oder "Nebenwerte".

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

Land: Israel & Kanada

www.nurexone.com



Quelle

https://www.boersennews.de/nachrichten/meldungen/irw-news/irw-news-nurexone-biologic-inc-nurexone-biologics-us-tochtergesellschaft-exo-top-und-das-in-florida-ansaessige-bioxtek-unterzeichnen-strategische-absichtserklaerung-zur-herstellung-und-kommerzialisierung-von-exosomen/5100841/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit der NurExone Biologic existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der NurExone Biologic. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von NurExone Biologic können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von NurExone können dem Prospekt entnommen werden, der auf https://nurexone.com/investors/ heruntergeladen werden kann.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung der NurExone Biologic vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen



Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e_reuter@dr-reuter.eu

The post NurExone Aufbruch in den US-Markt für Exosomen appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA67059R1091