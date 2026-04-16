Delivery Hero sendet nach einer schwierigen Phase ein technisches Lebenszeichen. Der Blick richtet sich nun auf die nächsten Handelstage.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 LYNX-Werbemitteilung - Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|18,690
|18,845
|08:25
|18,665
|18,850
|08:20
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|08:18
|Delivery Hero mit Lebenszeichen
|Delivery Hero sendet nach einer schwierigen Phase ein technisches Lebenszeichen. Der Blick richtet sich nun auf die nächsten Handelstage Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|Mi
|DELIVERY HERO SE zeigt strukturelle Stärke
|Mi
|ALARMSTUFE ROT bei Delivery Hero: Droht jetzt der nächste große Absturz? - Verpassen Sie das nicht
|Mi
|KURSZIEL ANGEHOBEN bei Delivery Hero: Steht hier der Beginn einer neuen Rally? - Verpassen Sie das nicht
|Di
|EQS-PVR: Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|EQS Stimmrechtsmitteilung: Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
14.04.2026 / 17:34 CET/CEST
Veröffentlichung...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|DELIVERY HERO SE
|18,765
|0,00 %